Эксперт рассказал о самых опасных этапах авиаперелета

В 2018 году произошло пятнадцать катастроф с участием гражданских воздушных судов, сертифицированных для перевозки 14 или более пассажиров. Погибло 556 человек. Двенадцать катастроф произошли с пассажирскими самолетами, три - с грузовыми. Три авиакомпании, чьи самолеты разбились, включены в "черный список" Евросоюза. Такие данные приводит партнер Всемирного фонда безопасности полетов компании Aviation Safety Network. Что стоит за этой статистикой?

На вопросы "РГ" ответил член Всемирного фонда безопасности полетов, президент Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Валерий Шелковников.

Валерий Георгиевич, сколько всего рейсов выполнили авиакомпании мира в прошлом году?

Валерий Шелковников: Около 37 800 000 рейсов. Коэффициент аварийности - одна катастрофа на 2 520 000 рейсов. В 2017 году этот показатель был лучше: одна трагедия на 7 360 000 полетов. Тот год, замечу, стал самым безопасным годом за всю историю гражданской авиации.

Эксперты всегда подчеркивали: больше всего ЧП случается при заходе самолетов на посадку и посадке. Тенденция сохраняется?

Валерий Шелковников: Нет. Благодаря целенаправленным программам Всемирного фонда безопасности полетов и ИКАО эту статистику удалось в корне изменить. Если говорить об этапах полета, то в прошлом году самым безаварийным оказался взлет - ноль происшествий. Наиболее опасным - полет по маршруту: девять катастроф. Начальный набор высоты, заход на посадку и посадка - по две.

Самая тяжелая катастрофа произошла 29 октября - с новейшим Boeing 737 MAX 8, 2018 года выпуска, индонезийской авиакомпании Lion Air. Через несколько минут после взлета из Джакарты экипаж объявил сигнал бедствия из-за проблем с управлением и принял решение о возвращении на аэродром вылета. Однако самолет столкнулся с поверхностью моря и затонул. Погибли 189 человек. Расследование продолжается. Появляются вопросы к разработчику и изготовителю самолета.

Полностью интервью с Валерием Шелковниковым будет опубликовано в ближайших номерах "РГ".