Эксперт рассказал о самых опасных этапах авиаперелета

На вопросы "РГ" ответил член Всемирного фонда безопасности полетов, президент Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Валерий Шелковников.
Валерий Георгиевич, сколько всего рейсов выполнили авиакомпании мира в прошлом году?
Валерий Шелковников: Около 37 800 000 рейсов. Коэффициент аварийности - одна катастрофа на 2 520 000 рейсов. В 2017 году этот показатель был лучше: одна трагедия на 7 360 000 полетов. Тот год, замечу, стал самым безопасным годом за всю историю гражданской авиации.
Эксперты всегда подчеркивали: больше всего ЧП случается при заходе самолетов на посадку и посадке. Тенденция сохраняется?
Валерий Шелковников: Нет. Благодаря целенаправленным программам Всемирного фонда безопасности полетов и ИКАО эту статистику удалось в корне изменить. Если говорить об этапах полета, то в прошлом году самым безаварийным оказался взлет - ноль происшествий. Наиболее опасным - полет по маршруту: девять катастроф. Начальный набор высоты, заход на посадку и посадка - по две.
Самая тяжелая катастрофа произошла 29 октября - с новейшим Boeing 737 MAX 8, 2018 года выпуска, индонезийской авиакомпании Lion Air. Через несколько минут после взлета из Джакарты экипаж объявил сигнал бедствия из-за проблем с управлением и принял решение о возвращении на аэродром вылета. Однако самолет столкнулся с поверхностью моря и затонул. Погибли 189 человек. Расследование продолжается. Появляются вопросы к разработчику и изготовителю самолета.
Полностью интервью с Валерием Шелковниковым будет опубликовано в ближайших номерах "РГ".