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13.01.2019 12:25
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о самых опасных этапах авиаперелета

Текст: Наталия Ячменникова
В 2018 году произошло пятнадцать катастроф с участием гражданских воздушных судов, сертифицированных для перевозки 14 или более пассажиров. Погибло 556 человек. Двенадцать катастроф произошли с пассажирскими самолетами, три - с грузовыми. Три авиакомпании, чьи самолеты разбились, включены в "черный список" Евросоюза. Такие данные приводит партнер Всемирного фонда безопасности полетов компании Aviation Safety Network. Что стоит за этой статистикой?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На вопросы "РГ" ответил член Всемирного фонда безопасности полетов, президент Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Валерий Шелковников.

Валерий Георгиевич, сколько всего рейсов выполнили авиакомпании мира в прошлом году?

Валерий Шелковников: Около 37 800 000 рейсов. Коэффициент аварийности - одна катастрофа на 2 520 000 рейсов. В 2017 году этот показатель был лучше: одна трагедия на 7 360 000 полетов. Тот год, замечу, стал самым безопасным годом за всю историю гражданской авиации.

Фото: Getty Images
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Эксперты всегда подчеркивали: больше всего ЧП случается при заходе самолетов на посадку и посадке. Тенденция сохраняется?

Валерий Шелковников: Нет. Благодаря целенаправленным программам Всемирного фонда безопасности полетов и ИКАО эту статистику удалось в корне изменить. Если говорить об этапах полета, то в прошлом году самым безаварийным оказался взлет - ноль происшествий. Наиболее опасным - полет по маршруту: девять катастроф. Начальный набор высоты, заход на посадку и посадка - по две.

Самая тяжелая катастрофа произошла 29 октября - с новейшим Boeing 737 MAX 8, 2018 года выпуска, индонезийской авиакомпании Lion Air. Через несколько минут после взлета из Джакарты экипаж объявил сигнал бедствия из-за проблем с управлением и принял решение о возвращении на аэродром вылета. Однако самолет столкнулся с поверхностью моря и затонул. Погибли 189 человек. Расследование продолжается. Появляются вопросы к разработчику и изготовителю самолета.

Полностью интервью с Валерием Шелковниковым будет опубликовано в ближайших номерах "РГ".

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