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Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора

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    13.01.2019, 20:35
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Marvel под присмотром Disney готовит новый супергеройский телесериал.

Он расскажет и покажет соратницу Тора - Леди Сиф, сообщает Discussing Film.

Отмечается, что этот образ основан на скандинавской богине Сиф - воительнице, экс-валькирии и жене Тора.

Фото: wdsspr.ru
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Сейчас проект находится на начальной стадии производства. Отмечается, что на съемку эпизодов, которых будет от шести до восьми, выделят около 100 миллионов долларов.

Пока нет информации о том, какой период затронет сюжет  сериала: до или после событий фильма "Тор: Рагнарек", вышедшем в 2017 году.

Роль Сиф, вероятно, исполнит Джейми Александер, играющая её в первых двух частях франшизы "Тор".

С нашей рецензией на "Тор: Рагнарёк" можно ознакомиться здесь.

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