Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора

Marvel под присмотром Disney готовит новый супергеройский телесериал.

Он расскажет и покажет соратницу Тора - Леди Сиф, сообщает Discussing Film.

Отмечается, что этот образ основан на скандинавской богине Сиф - воительнице, экс-валькирии и жене Тора.

Сейчас проект находится на начальной стадии производства. Отмечается, что на съемку эпизодов, которых будет от шести до восьми, выделят около 100 миллионов долларов.

Пока нет информации о том, какой период затронет сюжет сериала: до или после событий фильма "Тор: Рагнарек", вышедшем в 2017 году.

Роль Сиф, вероятно, исполнит Джейми Александер, играющая её в первых двух частях франшизы "Тор".

С нашей рецензией на "Тор: Рагнарёк" можно ознакомиться здесь.