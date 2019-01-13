Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе

Российские биатлонисты заняли первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Нашу команду представляли Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Александр Логинов.

Россияне лидировали с первого этапа, продемонстрировав практически идеальную стрельбу. Наши допустили лишь шесть промахов на всех огневых рубежах. Второе место заняли французы, замкнули тройку лидеров австрийцы.

Ранее победу в эстафете в Оберхофе одержали россиянки в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт.

Таким образом, россияне впервые за 13 лет выиграли обе эстафеты на одном этапе Кубка мира.