На Украине назвали опасным возможное избрание Зеленского президентом

Такие люди, как шоумен Владимир Зеленский, могут быть опасны, потому что не имеют четких мировоззренческих установок, считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он заявил, выступая на украинском телеканале NewsOne.

По словам политолога, люди, подобные Зеленскому, могут оказаться инструментом для манипуляции в руках опытных интриганов.

Погребинский также подчеркнул, что Зеленского уже опекает "очень опытный интриган", который может вести игру на нескольких уровнях одновременно.

Напомним, о своем намерении баллотироваться в президенты актер и комик Владимир Зеленский заявил в телеэфире в новогоднюю ночь. Также он предложил избирателям написать для него предвыборную программу. Главная ставка Зеленского на то, что он преподносит себя как кандидата, отличающегося от системных политиков.

Согласно выводам Украинского института социальных исследований и центра "Социальный мониторинг", Зеленского готовы поддержать 11 процентов избирателей, тогда как нынешнего президента Украины Петра Порошенко - лишь 7 процентов. Самый же высокий рейтинг, по данным этих исследований, у кандидата Юлии Тимошенко, за нее могут отдать голоса 13 процентов избирателей.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.