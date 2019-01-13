Новые ставки акцизов повысят цену бензина более чем на три рубля

Повышение ставок акцизов на бензин при прочих равных условиях приведет к его удорожанию более чем на три рубля на литр. К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ в ежемесячном энергобюллетене (есть в распоряжении "РГ").

В поисках баланса между социально приемлемой розничной стоимостью литра топлива и экономически обоснованной ценой производителя власти не один год ведут "мучительные эксперименты" по корректировке налогообложения и таможенно-тарифного регулирования в нефтяной отрасли, отмечает профессор Леонид Григорьев из АЦ.

В наступившем году это вылилось в очередное повышение ставок акцизов на топливо пятого класса (в полтора раза) и в демпфирующий (или сглаживающий) механизм, который позволит нефтекомпаниям, модернизирующим свои нефтеперерабатывающие мощности и обеспечивающим внутренний рынок хорошим топливом, получить вычет с акциза на нефтяное сырье, отправленное на завод для переработки. Это должно сдержать рост розничных цен и одновременно повысить рентабельность заводов на фоне постепенного (в течение шести лет) снижения таможенных пошлин и роста внутренних налогов на добычу.

Власти корректируют механизм взимания акцизов из-за их постоянного роста (акцизы формируют региональные дорожные фонды, поэтому не повышать их не получается). Увеличивается и доля акциза в конечной цене на моторное топливо. Так, в прошлом году доля акциза в розничной цене бензина Аи-92 в среднем составила 17,6 процента, а в отдельные месяцы достигала 21,9 процента, подсчитали в АЦ. Общая доля налогов (акциз плюс НДС) в конечной цене литра Аи-92 составила в среднем 30,5 процента. Доля акциза в конечной цене дизеля занимает меньшую долю - в среднем 12,5 процента, а общая доля налогов - 26 процентов.

Вклад акциза в прирост розничных цен на бензин Аи-92 в 2018 году был отрицательным - минус 1,43 рубля на литр, что уменьшило потенциальный итоговый прирост розничной цены примерно на треть, говорится в бюллетене АЦ. Это произошло за счет снижения ставок акциза в прошлом июне и пропуска очередного этапа их повышения в июле. По данным Росстата, в 2018 году цена литра Аи-92 выросла на 9,4 процента, или примерно на 3,5 рубля. Если бы ставки акцизов повысились в том году по плану, то итоговый рост составил бы больше 4,5 рубля на литр.

Снижение ставок акцизов на бензин в прошлом году позволило уменьшить потенциальный прирост цен на АЗС примерно на треть

"В 2019 году вклад акциза в прирост розничных цен на бензин Аи-92 будет положительным и составит 3,06 рубля на литр, а вместе с повышенным НДС - 3,59 рубля, - подсчитали эксперты АЦ. - По дизельному топливу вклад акциза в прирост розничных цен окажется чуть меньше - 2,4 рубля на литр, а вместе с НДС - 3,07 рубля".