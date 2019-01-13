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13.01.2019 11:51
Рубрика: Культура

Путин поздравил "Вивальди-оркестр" с 30-летием

Фото: Sputnik/РИА Новости Фото: Sputnik/РИА Новости
Фото: Sputnik/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного академического камерного "Вивальди-оркестра" с 30-летием концертной деятельности. Глава государства отметил, что этот яркий художественный коллектив, объединил в себе талантливых музыкантов-виртузов, бесконечно преданных искусству.

"Вы покорили мировые сцены, стали настоящими посланниками отечественной культуры, многое сделали для того, чтобы познакомить публику с наследием выдающихся композиторов, лучшими традициями российской исполнительской школы", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Президент отдельно отметил, что даже спустя 30 лет творческой деятельности оркестр не останавливается на достигнутом и продолжает расширять свой репертуар и творческие горизонты. При этом Владимир Путин подчеркнул, что большая заслуга в успешной деятельности музыкального коллектива принадлежит основателю оркестра - скрипачу и дирижеру Светлане Безродной.

"Вивальди-оркестр" был основан в 1989 году. Свое первое выступление музыкальный коллектив провел 5 мая 1989 года на сцене Колонного зала Дома союзов. Одним из самых важных принципов работы Светланы Безродной с коллективом стала разработанная основателем система индивидуальных занятий с оркестрантами, благодаря которой каждый член оркестра находится на высоком профессиональном уровне.

Культура Музыка Классика Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
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