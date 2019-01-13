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13.01.2019 12:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин сравнил празднование Нового года в Москве с ЧМ-2018

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По своим масштабам празднование Нового года в столице сопоставимо с проведением чемпионата мира по футболу летом прошлого года. Такое мнение высказал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Тогда в течение месяца в столице побывало огромное количество людей - 4,5 млн человек. Сейчас фактически за неделю приехало около 5 млн человек", - отметил градоначальник.

Москва стала лидером внутреннего туризма в новогодние каникулы

Сергей Собянин также добавил, что из-за большого наплыва туристов коммунальные и инфраструктурные службы Москвы работали в усиленном режиме во время новогодних и рождественских мероприятий. По словам мэра, "в целом ситуация была под контролем".

Ранее сообщалось, что в новогодних гуляньях в Москве приняли участие более 10 миллионов жителей и гостей столицы. Главным фактором привлечения туристов в город стал крупнейший в Европе рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество", который проходил на 78 площадках с 14 декабря прошлого года по 13 января 2019 года. При этом Новый год на площадках фестиваля в этот раз встретили 6,4 миллиона человек.

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