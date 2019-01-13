В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВВП

Причиной выезда самолета авиакомпании Star Wings за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево стал "стал ассиметричный вывод двигателей РУДами (ручками управления двигателями) на взлетный режим". Это цитата из объяснительной записки командира воздушного судна, которую приводит пресс-служба столичного аэропорта.

Согласно этой объяснительной при взлете движением самолета управлял второй пилот.

Расследование по факту выезда воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы продолжается.

Что касается сцепления колес самолета с ВПП, то средства объективного контроля за аэродромом и электронные данные подтверждают высокий коэффициэнт, то есть поверхность полосы не была скользкой. Также подтверждено, что качество уборки летного поля на момент возникновения инцидента было высоким.

В 16:40 были полностью завершены аварийно-спасательные работы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее "РГ" писала, что самолет Москва - Прага выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьеве. Никто из 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. Рейс в Прагу был отложен.