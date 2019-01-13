Видео: Москвич угнал свою машину с эвакуатора

В соцсетях набирает популярность забавное видео с участием автолюбителя из Москвы. Рассерженный горожанин угнал свою машину с эвакуатора и скрылся на глазах сотрудников административной службы.

Судя по кадрам, эвакуатор забрал неправильно припаркованный белый Kia и повез машину на спецстоянку. Автолюбитель догнал инспекторов и потребовал немедленно отдать иномарку. Те вызвали полицию: ведь машину можно забрать только в том случае, если эвакуатор еще не тронулся.

Бригада на эвакуаторе отказалась опускать машину с платформы и предложила дождаться полицию. Тогда автовладелец сам забрался в свое авто, снял упоры с эвакуатора и спрыгнул с платформы задним ходом. Легковушка получила повреждения, но нарушитель все равно смог на ней уехать.