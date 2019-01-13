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13.01.2019 23:37
Рубрика: Легковые авто

Видео: Москвич угнал свою машину с эвакуатора

Текст: Сергей Бабкин

В соцсетях набирает популярность забавное видео с участием автолюбителя из Москвы. Рассерженный горожанин угнал свою машину с эвакуатора и скрылся на глазах сотрудников административной службы.

В Москве эвакуатор попытался увезти машину с собакой

Судя по кадрам, эвакуатор забрал неправильно припаркованный белый Kia и повез машину на спецстоянку. Автолюбитель догнал инспекторов и потребовал немедленно отдать иномарку. Те вызвали полицию: ведь машину можно забрать только в том случае, если эвакуатор еще не тронулся.

Бригада на эвакуаторе отказалась опускать машину с платформы и предложила дождаться полицию. Тогда автовладелец сам забрался в свое авто, снял упоры с эвакуатора и спрыгнул с платформы задним ходом. Легковушка получила повреждения, но нарушитель все равно смог на ней уехать.