Видео: Камчатский сивуч устроил "досмотр" КамАЗа с рыбой

То, что на улицах российских городов медведи пьют водку прямо из самовара и играют на балалайке - этим после ЧМ-2018 никакого иностранного туриста не удивишь. А вот про то, что еще и крупные морские млекопитающие у нас свободно ходят на задних лапах и пользуются определенными гражданскими правами, знают пока немногие.

Просмотрев это видео, желающие могут убедиться, что на Камчатке морские львы спокойно разгуливают по улицам и досматривают перевозящие рыбу грузовики. Обратите внимание: сивуч абсолютно не смущается присутствием людей и делает свое дело: проверяет условия хранения лосося и семги, затем, по всей видимости, будет составлять протокол. Работа превыше всего.