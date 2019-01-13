Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новую Lada Granta Sport придется подождать 12.01.2019
Автомобили УАЗ вновь подорожали 12.01.2019
Выпуск Chevrolet Niva существенно сократят 12.01.2019
Видео: Рекордный дрифт BMW M5 с дозаправкой на ходу 12.01.2019
13.01.2019 10:10
Рубрика: Природа

Видео: Камчатский сивуч устроил "досмотр" КамАЗа с рыбой

Текст: Вадим Давыденко

То, что на улицах российских городов медведи пьют водку прямо из самовара и играют на балалайке - этим после ЧМ-2018 никакого иностранного туриста не удивишь. А вот про то, что еще и крупные морские млекопитающие у нас свободно ходят на задних лапах и пользуются определенными гражданскими правами, знают пока немногие.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Джереми Кларксон устроил "деревенское ралли"

Просмотрев это видео, желающие могут убедиться, что на Камчатке морские львы спокойно разгуливают по улицам и досматривают перевозящие рыбу грузовики. Обратите внимание: сивуч абсолютно не смущается присутствием людей и делает свое дело: проверяет условия хранения лосося и семги, затем, по всей видимости, будет составлять протокол. Работа превыше всего.

Видео: Рекордный дрифт BMW M5 с дозаправкой на ходу
Экономить и тратить. Эксперт оценил нововведения для автомобилистов
#видео #авто