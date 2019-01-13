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13.01.2019 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии умер раненный при обстреле автомашины полицейский

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В республиканской клинической больнице Ингушетии скончался один из трех раненных сотрудников полиции. Их автомашина была обстреляна вечером 12 января в Сунженском районе республики.

Фото: ТАСС
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Как сообщает ТАСС, пострадавший при обстреле был экстренно прооперирован, но усилия медиков оказались напрасны. Состояние других раненых сотрудников МВД оценивается как средней тяжести.

Напомним, что в Сунженском районе неизвестные расстреляли автомобиль начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева. Обстрел, по предварительной информации, велся из автоматического оружия. Злоумышленники передвигались на автомобиле Lada Granta.

По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело, а в регионе введен план "Сирена".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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