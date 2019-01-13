В Ингушетии умер раненный при обстреле автомашины полицейский

В республиканской клинической больнице Ингушетии скончался один из трех раненных сотрудников полиции. Их автомашина была обстреляна вечером 12 января в Сунженском районе республики.

Как сообщает ТАСС, пострадавший при обстреле был экстренно прооперирован, но усилия медиков оказались напрасны. Состояние других раненых сотрудников МВД оценивается как средней тяжести.

Напомним, что в Сунженском районе неизвестные расстреляли автомобиль начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева. Обстрел, по предварительной информации, велся из автоматического оружия. Злоумышленники передвигались на автомобиле Lada Granta.

По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело, а в регионе введен план "Сирена".