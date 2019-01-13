Рогозин поручил ускорить анализ данных со "Спектра-Р"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с единственного российского космического радиотелескопа "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"). Как сообщает ТАСС, это поручение было дано в связи с намеченным в апреле запуском другого аппарата - "Спектра-РГ", который заменит старый спутник.

- Рогозин дал поручение сосредоточиться на подготовке к апрельскому пуску "Спектра-РГ", который должен заменить переработавший в 2,5 раза "Спектр-Р", - цитирует информагентство советника гендиректора "Роскосмоса" по науке Александра Блошенко. - В частности, гендиректор корпорации обратился в РАН с просьбой ускорить анализ данных, полученных от нынешнего аппарата.

"Спектр-Р" был запущен 18 июля 2011 года. Работу телескопа, завершение которой изначально планировалось в 2016 году, продлили до 31 декабря 2019 года. Однако в субботу, 12 января, специалисты частично потеряли связь с аппаратом (он перестал отвечать на наземные команды) и с тех пор пытаются ее восстановить.

Сегодня, 13 января, как стало известно РИА Новости, с орбитальным телескопом специалистам пока связаться не удалось. "Спектр-Р" летает по вытянутой орбите: аппарат то приближается к Земле на несколько сотен километров, то удаляется на расстояние почти как до Луны.

- Пока с аппаратом связь не установлена. Есть определенный выстроенный алгоритм, завтра работа будет продолжена, - сообщили агентству в "Роскосмосе".

Очередной сеанс связи ученые сегодня завершили. Ведется анализ его результатов, также готовится план дальнейшей работы по восстановлению связи. При этом аппарат продолжает передавать научные данные, хоть и не отвечает на команды. Если управление не удастся восстановить, научный проект будет завершен.