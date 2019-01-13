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13.01.2019 17:22
Рубрика: Спорт

Рудковская прокомментировала госпитализацию Плющенко

Текст: Артур Нанян
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о причинах госпитализации спортсмена в интервью KP.RU.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Рудковская и Плющенко пережили землетрясение в Японии

По ее словам, Евгения беспокоили боли в шейном отделе позвоночника.

Вчера Плющенко сделали операцию, устранили грыжу на позвоночнике, которая сдавливала нерв и причиняла ему боль. Проблемы начались еще минувшим летом. Но Евгений не спешил с хирургическим вмешательством в связи с многочисленными шоу.

Как заявила Рудковская, сейчас Плющенко идет на поправку и благодарит все болельщиков и друзей за поддержку.

Спорт Фигурное катание Евгений Плющенко
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