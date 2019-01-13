Рудковская прокомментировала госпитализацию Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о причинах госпитализации спортсмена в интервью KP.RU.

По ее словам, Евгения беспокоили боли в шейном отделе позвоночника.

Вчера Плющенко сделали операцию, устранили грыжу на позвоночнике, которая сдавливала нерв и причиняла ему боль. Проблемы начались еще минувшим летом. Но Евгений не спешил с хирургическим вмешательством в связи с многочисленными шоу.

Как заявила Рудковская, сейчас Плющенко идет на поправку и благодарит все болельщиков и друзей за поддержку.