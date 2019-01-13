Московский Рождественский фестиваль, руководителями которого являются Владимир Спиваков и митрополит Илларион, открылся 13 января в Светлановском зале Дома музыки и продлится две недели.

Наряду с традиционными участниками фестиваля: Московским Синодальным хором, Хором Сретенского монастыря, "Мастерами хорового пения", здесь выступят Хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, Норвежский королевский хор мальчиков при Кафедральном соборе Тронхейма и известный британский ансамбль The King’s Singers. На закрытии состоится московская премьера современного духовного сочинения - Реквиема Карла Дженкинса. Владимир Спиваков рассказал "РГ" о программе фестиваля.

В честь Рождества проводится много музыкальных фестивалей. Чем отличается ваш проект?



Владимир Спиваков: Главные его участники - хоровые коллективы из разных стран, исполняющие музыку различных религиозных и музыкальных традиций. Это песнопения старообрядцев и древняя византийская монодия, народные колядки и новейшие композиции, созданные нашими современниками. Мы словно открываем двери и музыкой объемлем шар земной: от русской хоровой классики - до американских госпелов. Наш фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И только в нашем фестивале ежегодно принимает участие митрополит Иларион. Он не только иерарх московского патриархата, но и большой музыкант, композитор, дирижер, художественный руководитель нашего фестиваля.

Для вас лично какая музыка является символом Рождества?



Владимир Спиваков: Конечно же, Рождественская оратория Баха. Хотя все его сочинения обращены к Богу и могут звучать в любом концерте духовной музыки.

А что отличает духовные сочинения русских композиторов на рождественскую тему?



Владимир Спиваков: Разумеется, тесные связи и традиции с русской православной церковью, с философами, многих из которых мы открываем только сейчас. Советую всем прочитать прекрасную книгу отца Александра Меня "Русская религиозная философия". Вы поймете, как мало мы знаем о великих русских мыслителях прошлого.

Фестиваль открывается сочинениями Арво Пярта и митрополита Илариона, а завершается Реквиемом Карла Дженкинса. Как вы воспринимаете духовность в современной интерпретации?



Владимир Спиваков: Это очень разные авторы, трудно их сравнивать и невозможно противопоставить духовной музыке прошлого. Но сближает их необходимость говорить о высоких идеях, о благочестии, искренности и смирении, человеколюбии, противлении злу. Сближает этика. Разница - в эстетике, в выборе художественных средств, в музыкальном языке.

В произведении Дженкинса необычно соединяются латинские тексты и японские трехстишия хайку. Почему, думаете, современные композиторы так часто обращаются к японским авторам?



Владимир Спиваков: Простите за нескромность, но я сам когда-то писал стихи в стиле хайку и танка, а неленивые японцы переводили их. Люблю и средневековую японскую поэзию, и более современных авторов, например, Такубоку: "Не знаю отчего, / Я так мечтал / На поезде поехать. / Вот - с поезда сошел, / И некуда идти". Что поражает в этом стиле? Многомерность образов, точное попадание в "коды" наших чувств, которые не меняются у человека из века в век.

Вы считаете, публика Дома музыки достаточно подготовлена для концертов с названиями "Вифлеемская звезда", "Свет Христов просвещает всех"?



Владимир Спиваков: Не будем забывать, что духовная хоровая музыка - первоначало музыкальной культуры многих стран и нашей в том числе. Когда она вышла из храмов в залы, то выдержала соперничество с камерными и симфоническими программами. В течение сезона в Доме музыки проводятся концерты хоров Сретенского и Даниловского монастырей. У них - свои ежегодные абонементы, и билеты на такие концерты разлетаются моментально.

Каждый год ваш фестиваль посещают именитые иностранные гости. На Рождественском фестивале выступит The King’s Singers?



Владимир Спиваков: Они не раз выступали в Доме музыки, но этот год для них особый, - коллектив отмечает 50-летие. The King’s Singers выступит со специально подготовленной Рождественской программой, на которой состоится премьера нового сочинения композитора Александра Левина, нашего бывшего соотечественника, живущего в Англии.

Верди как-то сказал: "Такой человек как Верди, должен сочинять как Верди". Если перефразировать эту фразу… Как должен дирижировать такой музыкант, как Спиваков?



Владимир Спиваков: В самом начале моего дирижерского пути (не люблю слово карьера) Леонард Бернстайн сказал мне: "Ты станешь большим дирижером тогда, когда будешь "играть на оркестре" так, как играешь на скрипке...". Это его подлинные слова. Мне кажется, что я сделал некоторые успехи на этом пути.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"