В Польше предложили ограничить использование продукции компании Huawei

В Польше может быть ограничено использование продукции одного из крупнейших мировых производителей электроники - китайской компании Huawei. Об этом заявил 13 января представитель польского министерства цифровых технологий Кароль Оконьский.

В частности, использование продукции этой компании сотрудниками госструктур может оказаться под вопросом. Как пояснил Оконьский, власти пока что не вправе распространить запрет на частные компании и на граждан, однако он не исключил, что парламент может рассмотреть поправки в законодательство, запрещающие использование продукции Huawei и на частном уровне.

Поводом для столь радикальных мер стал арест в минувшую пятницу гражданина Польши Петра Д., ранее обеспечивавшем информационную безопасность в Агентстве внутренней безопасности страны и директора по продажам в польском отделении Huawei Вана Вэйцзина. Обоих подозревают в сотрудничестве с разведкой КНР. Как стало известно в субботу, Huawei сразу после ареста уволил Вана, "чтобы не нанести ущерба имиджу компании по всему миру".

Пока что оба подозреваемых арестованы на три месяца. Однако, если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.