В номере от 11.01 "Российская газета" рассказала , что Роспотребнадзор подготовил проекты новых СанПиНов по питанию в детских садах, школах, центрах творчества, лагерях отдыха и других организациях.

В числе прочего, в тексте документа есть и такие строки: "Не допускается использование при организации питания принесенных из дома продуктов и блюд". Иными словами, свою котлету-полуфабрикат в столовую принести нельзя и разогревать для вас домашние сосиски буфет не обязан.

Что об этом думают родители? Наталья Батчаева из Барнаула, мама первоклассницы, страдающей диабетом, рассказала "РГ": "Мы не носим еду из дома. Дочь питается в школьной столовой, поскольку блюда там приближены к диетическим. Единственная проблема - в них много сахара. Мне приходится увеличивать дозу инсулина, чтобы его нейтрализовать. При этом есть опасность, что другие дети угостят дочь принесенной из дома едой, а она забудет об этом сказать. Так что для меня такой запрет в чем-то даже выгоден".

С ней согласна Татьяна Дейнек, жительница Калининграда, мама второклассницы Арины: "Дети не должны брать с собой в школу готовые блюда с домашнего стола: невозможно выдержать температурный режим. Фруктов, сухофруктов, орехов, сухого печенья и других подобных продуктов, на мой взгляд, более чем достаточно для перекуса. Моя дочка может взять в школу яблоко, сухое печенье, воду в бутылке. Если новые правила утвердят, для моей семьи ничего не изменится".

Папа одиннадцатиклассницы Александр Форин из Хабаровска считает, что еду в школу дают ребенку родители, которые хотят сэкономить. " Есть люди, которых не устраивает меню или вид, вкус блюд. Не домашняя еда становится причиной вспышек пищевых инфекций в школах, а блюда, купленные в школьной столовой, где нарушаются санитарные нормы". Юлия Гричаниченко, мама ростовского второклассника признается: "Сын отказывается обедать в столовой - не вкусно".

Появилась надежда, что ситуация изменится. В проекте СанПиНа есть важные новшества: в детских садах вместо ужина и полдника допускается "уплотненный полдник", ежедневное меню вывешивается в каждой группе так, чтобы родители могли его видеть. Школьное меню должно находиться в обеденном зале, причем указывается и цена обеда.

Дежурить по школьным столовым можно лишь тем, кому больше 12 лет. Перемена для обеда - не меньше 20 минут. Столовая в новых и отремонтированных зданиях школ должна быть такого размера, чтобы за три перемены все дети успели пообедать.

(Сейчас, к слову, переменки в школах длятся обычно 10-15 минут, не больше. Мест в столовых катастрофически не хватает, и многие школьники отказываются от еды, так как просто не успевают на обед.)

Если ученику из-за болезни нужен особый рацион, то его питание в школе будет контролировать медработник. Алюминиевые вилки-ложки должны исчезнуть из столовых, а вот одноразовой посудой пользоваться разрешается. Но только действительно один раз!

Каждый день в меню детей должны быть мясо, птица, молоко, сливочное и растительное масло. Раз в два-три дня - рыба, яйца, сыр, творог.

Учтены особенности организации питания детей, режим дня которых предусматривает повышенные энергозатраты. Например, в кадетских школах. Регламентированы требования к организации питания детей, болеющих сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Разрешено учитывать национальные и территориальные особенности питания при построении цикличного меню. Что очень важно, в меню теперь войдут продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, бифидобактериями, а соль будет использоваться исключительно йодированная.

Дежурить по школьным столовым можно лишь тем, кому больше 12 лет. Перемена для обеда - не меньше 20 минут

Рекомендуемые суточные нормы выдачи детям сахара, соли и кондитерских изделий минимизированы. Будет разрешено брать для столовых то, что выращено на школьных приусадебных участках, в теплицах. Правда, понадобится заключение лаборатории о безопасности продукции.

СанПиН может официально разрешить школам, колледжам, лагерям отдыха устанавливать вендинговые аппараты. Но от горячего питания при этом отказываться запрещено. Исключение сделано для организаций дополнительного образования. Там можно обойтись без щей-борщей.

Впервые СанПиН разъясняет, как и чем кормить детей в походах, что может входить в состав сухого пайка и как оборудовать столовую в малокомплектной школе. Вот этот минимум для школы, где учится не больше 50 учеников: электроплита с духовкой, холодильник, электроводонагреватель, двухсекционная мойка для мытья посуды. А вот состав сухого пайка: фрукты, вода, сок, молоко, хлебобулочные изделия, орехи, сухофрукты, вафли, мини-кексы, пряники, зефир, кондитерские батончики, конфеты, шоколад.

Еще одна существенная вещь проекта: исключается обязательное требование согласования примерного меню, исключено двойное трактование обязательных положений.

От первого лица

Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач:

- Для чего создавался этот проект документа? Он должен изменить ситуацию с питанием в школах и в детских садах. Нормативы, которые разрабатывались достаточное количество лет назад, устарели - изменилась технология приготовления блюд, появились новые продукты. Не секрет, что часть продукции, приготовленной для детей, не съедается. Получается, дети остаются без полноценного питания, а деньги на это питание выбрасываются в корзину. Эту ситуацию должен кардинально исправить проект новых санитарных правил, которые объединяют в себе все требования организаций питания в детских садах и школах. Мы провели большую работу по изучению систем питания в лучших учебных заведениях России и за границей, в том числе где дети находятся целый день. Хорошо, что проект документа вызвал общественный резонанс. Это позволит сделать финальную редакцию более сбалансированной. Очевидно, документ затрагивает интересы как детей и их родителей, так и очень большой группы предпринимателей, которые получают значительные бюджетные средства на организацию питания. Документ должен отражать интересы всех сторон, но при неукоснительном соблюдении правила, что питание должно быть качественным и безопасным, а бюджетные деньги должны тратиться рационально.

Смысл пункта проекта, который вызвал столько обсуждений, в том, что при организации питания - при приготовлении, при получении продуктов не допускается использование продуктов которые не имеют сопроводительных документов и в безопасности которых есть сомнения. Это не частая проблема для крупных городов, но в небольших городах, в селах такая практика порой приводит к очень печальным последствиям.

Этот пункт не предполагал и не предполагает исключения того, что дети будут что-то приносить с собой в детские учреждения и там это есть. Дети, безусловно, будут пользоваться той возможностью, которая у них была, есть и останется. Особенно дети, нуждающиеся в специальных рационах питания! Очень важно обеспечить комфортные и безопасные условия питания всем детям, с учетом их индивидуальных особенностей. Принесенные из дома яблоко, булочку или какой-то продукт в рамках специфической диеты они смогут съесть в то время, которое им удобно, в комфортных и санитарно-безопасных условиях.

Компетентно

Светлана Сулименко, директор средней школы хутора Александрова Ростовской области:

- У нас вокруг школы фруктовый сад, и мы каждый год заготавливаем на зиму абрикосы и вишни. Часть из них замораживаем, часть - консервируем. Из них потом весь год делаем компоты. Школа у нас небольшая, меньше 100 человек, поэтому собственного урожая хватает с головой. Получается хорошая экономия. А на приусадебном участке у нас растет зелень: укроп, петрушка, лук и чеснок. Их тоже сушим и отдаем в столовую.

Наталья Атюнина, заместитель директора по хозяйственной работе среднеахтубинской школы N3 Волгоградской области:

- Часть прилегающей территории отдана под огородные работы. Но свежая зелень все равно не попадает к столу, так как стационарной столовой в учреждении нет. Здание было построено в 1962 году по типовому проекту, не предполагавшему места для полноценной точки общепита. Долго голову ломали, как выйти из ситуации, но пространства для столовой не хватает. У нас есть только буфет, в котором выдают полуфабрикаты.

Татьяна Глухова, мама старшеклассника г. Пушкино, Московская область:

- В начале учебного года в нашей школе запретили вендинговые аппараты, объяснив родителям, что это вредная привычка. В результате дети на большой перемене стали бегать в ближайший магазин за шоколадками, чипсами и газировкой. На родительском общешкольном собрании подняли вопрос, чтобы во время перемен никого из школы не выпускать. Обеспокоенность руководства образовательного учреждения была вызвана тем, что магазин, куда бегают на перемене дети, находится около оживленного перекрестка, а во-вторых, стали поступать сигналы, что ученики постоянно воруют всякую сладкую мелочь.

Юлия Кочкарева, мама двух детей из Подмосковья:

- Было бы интересно узнать, что собой представляет уплотненный полдник и почему решили отказаться от ужина? Если будут три перемены по 20 минут, это значит, что дети будут находиться в школе лишний час?

Ирина Ермакова, председатель Региональной общественной организации "Многодетные Пермского края":

- Будем откровенны: сегодня далеко не каждый родитель в состоянии оплачивать школьное питание своих детей. Вторая сторона этого больного вопроса в том, что еда в школах - холодная и невкусная. На мой взгляд, надо либо пересматривать весь рынок поставщиков этих услуг, либо пересматривать критерии, по которым идет их отбор. В моей семье, например, тоже есть ланч-боксы, в которые я складываю детям небольшие завтраки. И, откровенно говоря, я не знаю, как мы будем выходить из ситуации, если этот запрет действительно будет узаконен.

А как у них

Итальянские родители одержали безоговорочную победу над властями в так называемой "войне за панино", отвоевав право самостоятельно снабжать детей-школьников обедами, завтраками и полдниками на свое усмотрение. До недавнего времени такую "роскошь" могли себе позволить лишь ученики, обучающиеся в католических либо частных школах. Госсовет Италии встал на сторону 50 семей, подавших коллективный иск против мэра города Беневенто (область Кампания) Клементе Мастеллы, издавшего указ в 2017 году, который обязывал всех учащихся муниципальных учебных заведений питаться исключительно в школьной столовой. Жирную точку в этом гастрономическом деле поставили судьи Госсовета, посчитав требования властей "незаконными". По их мнению, решение коммунальных властей, "ограничивающее право индивидуума и семьи на выбор пищи", является "неправомерным". К судебным баталиям с муниципальными властями уже готовы семьи из Венеции, Вероны, Феррары, Генуи и Милана. Как полагают эксперты, не исключено, что в ближайшее время школьные буфеты и столовые и вовсе канут в Лету.

Во Франции каких-либо жестких ограничений относительно еды, которую ученикам разрешено или запрещено приносить с собой в школу, не существует. Есть лишь рекомендации, а они сводятся к тому, что совсем не обязательно какую-либо еду ребятишкам брать с собой, если они дома успели нормально позавтракать. Считается, что этого достаточно, чтобы продержаться до обеда в школьной столовой, а он, как правило, приходится на полдень. Тем не менее школьникам никто не запретит захватить яблоко, грушу или, скажем, бутерброд с сыром, шоколадный батончик, не говоря уже о фруктовом соке или небольшой пластиковой бутылке с минералкой. Что касается отравлений ребят, как результат проблемной пищи в школьной столовой, что, отметим, время от времени во Франции случается, то ответственность за это несет школа, не сама по себе, а как представитель государственного учреждения. Был в свое время случай, когда в одном из лицеев полторы сотни ребятишек отравились майонезом. Заведующий столовой был наказан в административном порядке штрафом, а целому ряду учеников (их родителям) были выплачены в качестве компенсаций денежные суммы из государственных фондов социального страхования.

В Испании в различных учебных заведениях образование получают около 8 миллионов детей. Питаются в школьных столовых лишь около четверти из них, в основном в начальной школе. Многие родители хотят, чтобы их чада питались домашней едой. И для этого вовсе не нужно приносить ее с собой. Большинство учеников живут рядом со школой, особенно в небольших городках, и могут легко зайти домой, чтобы пообедать. Чем старше ребенок, тем реже они приходит поесть домой, предпочитая питаться фастфудом. Поэтому испанских врачей больше беспокоит увеличение количества случаев ожирения среди детей, чем опасность отравления.

Подготовили Нива Миракян, Вячеслав Прокофьев, Юрий Когалов