В Вашингтоне принят закон о заключении браков во время шатдауна

LOVE - под такой аббревиатурой мэр города Вашингтона Мюриэл Боузер подписала необычное спецраспоряжение. Этим документом городские чиновники в виде исключения получают право в течение 90 дней регистрировать браки, невзирая на временное отсутствие финансирования этой государственной услуги.

Вынудила городские власти к такому находчивому шагу ситуация, сложившаяся в результате так называемого шатдауна в США - приостановке работы правительства до утверждения государственного бюджета. Так что с 22 декабря финансируемые из федеральных средств ЗАГСы города не действуют. Как заметил, представляя распоряжение мэра, член городского совета Брэндон Тодд, они могут закрыть американскую администрацию, но не могут исключить любовь в округе Колумбия.

Чиновники пошли навстречу влюбленным, чтобы не повторялись казусы, когда они наталкивались на закрытые двери ЗАГСов. Многие желавшие узаконить свои отношения пары, которые заранее подготовили торжество и созвавшие гостей из разных концов страны, были вынуждены играть свадьбу, не будучи официально расписанными.

Впрочем, большинство женихов и невест оптимистично заявляли, что официально оформить свой брак они еще успеют. Ну а тем, кто пришел на регистрацию в субботу, повезло больше. У них все пошло по плану. На их взгляд молодоженов, решение мэрии было весьма мудрым. Ведь кто знает, как долго продлятся бюджетные споры.

Между тем

Вот уже три недели бездействуют министерства, ведомства, в том числе ЗАГСы, национальные парки. Шатдаун был вызван конфликтом между республиканцами и демократами по поводу выделения финансирования на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает президент США Дональд Трамп.