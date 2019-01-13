Видео: Ford разработал симулятор потных водительских ягодиц

Пока одни компании только лишь на словах декларируют, что выполняют за своих клиентов монотонную домашнюю работу/думают о них/беспокоятся об их изжоге, кариесе и перхоти, другие упорно и без лишних слов пытаются проникнуться мыслями и ощущениями своих покупателей, изо всех сил стараются увидеть окружающий мир их глазами, прочувствовать их кожей, влезть практически в их шкуру.

Мыслить как задница - такую задачу поставили в Ford перед разработчиками водительских кресел. Как потная задница, вернее. Понять, каково ягодицам уважаемого водителя во время долгого заезда, не твердо ли, не холодно ли, не дует ли. Тема не праздная, если вам, конечно, не хочется вылезать летом из машины с потными разводами на седалище.

Симулятор потных ягодиц от Ford с дружелюбным названием Kuka умело воспроизводит среднестатистическую задницу: давит на кресло весом до центнера, держит температуру +36 по Цельсию, ерзает 7500 раз в течение трех тестовых суток. И потеет, потеет, потеет с интенсивностью 450 мл в те же три дня.

О результатах сделанного через задницу теста клиенты, хочется верить, смогут узнать уже в самое ближайшее время.