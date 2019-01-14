Автомобильный рынок в России ждет непростое время

Начало 2019 года будет сложным для российского автомобильного рынка. На его рост будут отрицательно влиять множество неопределенностей, в том числе влияние повышения ставки НДС на спрос, правительственная политика (меры господдержки, утилизационный сбор), вероятность введения новых санкций США.

"Ожидается трудное начало, в том числе из-за высоких продаж прошлого года", - сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные итоговой пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Больше шансов на возобновление роста можно ждать во втором полугодии, так как базовый спрос должен быть достаточным, чтобы уравновесить неопределенности. АЕБ прогнозирует рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 году на 3,6 процента - до 1,87 миллионов штук, сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Отмечается, что двузначный рост рынка в 2019 году "маловероятен".