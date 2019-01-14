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14.01.2019 14:30
Рубрика: В мире

Борт с экс-террористом Чезаре Баттисти приземлился в Риме

Текст: Нива Миракян (Рим)

В 11.30 по местному времени белоснежный борт "Falcon 900” доставил в Рим прямиком из Боливии бывшего экстремиста Чезаре Баттисти, за которым итальянские правоохранительные органы охотилось на протяжении почти 40 лет.

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64-летний Чезаре Баттисти был арестован в минувшую субботу в боливийском городе Санта-Крус в рамках совместной спецоперации, проведенной командой итальянских и боливийских правоохранителей, которые вышли на его след около месяца назад. Согласно одной из ключевых версий, выдало Баттисти желание общаться с внешним миром. Он зашел в соцсети, и о его геолокации стало немедленно известно полиции. Судя по внешнему виду на момент ареста (джинсы, футболка и солнечные очки) и вальяжной походке, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, бывший террорист никак не ожидал такого поворота событий. Дальше все уже было делом техники - прямом из Боливии, минуя Бразилию, его посадили на спецборт, который затем приземлился в римском аэропорту Чампино.

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Глава МВД Италии Маттео Сальвини, который встречал "блудного" преступника, поблагодарил власти Бразилии и Боливии за арест Чезаре Баттисти, назвав того "убийцей", который "спустя 37 лет окажется там, где заслуживает". Сам же Баттисти, который покинул самолет с гордо поднятой головой, отрицает предъявленные ему обвинения и утверждает, что является жертвой преследований. Правда, его мнение, похоже, в расчет никто уже брать не собирается. Непосредственно из аэропорта в сопровождении полицейского эскорта он был доставлен в римскую тюрьму "Рубиббия", в которой приговоренный к пожизненному сроку экс-экстремист проведет свои последние дни - "скидок" со стороны правосудия, судя по сделанным в последние часы заявлениям, никто ему делать не намерен. По данным "Коррьере делла сера", первые шесть месяцев Чезаре Баттисти проведет в одиночной камере в полной изоляции.

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