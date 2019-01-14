Британия перебросит полицейские силы в Северную Ирландию

Свыше одной тысячи полицейских из Британии и Шотландии готовятся к переброске в Северную Ирландию на случай так называемого "жесткого" Brexit. При отсутствии соглашения между Великобританией и Евросоюзом на границе с Ирландией возникнет паника, сообщает газета The Irish Times.

"Взаимная помощь последует на случай возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств. Решение о переброске полицейских сил является частью текущего планирования", - успокоил СМИ руководитель полиции Северной Ирландии Симон Уоллс. По его словам, в последний раз полицейские Северной Ирландии прибегали к помощи британских коллег в 2013 году при обеспечении саммита G8. Уоллс также подтвердил, что ведомство получило финансирование в размере 16,5 миллиона фунтов для приема на работу 308 новых сотрудников для удовлетворения потребностей Brexit.

Специалисты полагают, что в случае отсутствия соглашения между ЕС и Британией по Brexit, который намечен на 29 марта, в британских портах, особенно в Дувре и Кенте, может возникнуть хаос. В этой связи потребуются дополнительные подразделения полиции для наведения порядка на местах.

Напомним, британский парламент должен проголосовать по соглашению о выходе из Евросоюза, во вторник, 15 января. Однако, судя по настрою депутатов, они вряд ли одобрят сделку премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем по Brexit. Многих законодателей не удовлетворили условия членства Северной Ирландии в таможенном союзе и едином европейском рынке после выхода из ЕС.