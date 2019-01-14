Число жертв авиакатастрофы в Иране увеличилось до 15 человек

По данным СМИ, среди погибших есть одна женщина. Тела 10 жертв авиакатастрофы уже идентифицированы. Всего на борту самолета находились 16 человек.

Напомним, что грузовой самолет Boeing-707, принадлежавший вооруженным силам Ирана и перевозивший несколько тонн мяса, вылетел из Бишкека в Исламскую Республику, где должен был приземлиться в международном аэропорту "Пайам" города Кередж. Однако экипаж совершил ошибку и стал приземляться в аэропорту "Фатх" в том же городе. По предварительным данным, пилот не справился с управлением при посадке, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в жилой дом и загорелся.

Как сообщил "Российской газете" пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко, данные о том, что граждане России могли пострадать при крушении грузового самолета в окрестностях Тегерана, не поступали.