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14.01.2019 12:48
Рубрика: В мире

Число жертв авиакатастрофы в Иране увеличилось до 15 человек

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
На месте крушения грузового самолета Boeing-707, потерпевшего аварию под Тегераном, найдены тела 15 погибших. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на представителей спасательных служб.

По данным СМИ, среди погибших есть одна женщина. Тела 10 жертв авиакатастрофы уже идентифицированы. Всего на борту самолета находились 16 человек.

Фото: iStock
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Напомним, что грузовой самолет Boeing-707, принадлежавший вооруженным силам Ирана и перевозивший несколько тонн мяса, вылетел из Бишкека в Исламскую Республику, где должен был приземлиться в международном аэропорту "Пайам" города Кередж. Однако экипаж совершил ошибку и стал приземляться в аэропорту "Фатх" в том же городе. По предварительным данным, пилот не справился с управлением при посадке, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в жилой дом и загорелся.

Как сообщил "Российской газете" пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко, данные о том, что граждане России могли пострадать при крушении грузового самолета в окрестностях Тегерана, не поступали.

В мире Ближний Восток Иран Авиакатастрофы
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