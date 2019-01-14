Что помешало белорусам лидировать на шестом этапе "Дакара"

Даже наблюдая за спортивной борьбой, порой бывает трудно согласиться, что латынь - окончательно ушедший в прошлое язык. С крылатыми советами и афоризмами италийского зыка приходится сталкиваться на каждом шагу. "Закон суров, но это закон" - первое, что приходит на память, когда стало известно накануне, что экипаж Сергея Вязовича, пилота белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто", первым оказавшись на шестом этапе ралли-рейда "Дакар-2019", из-за штрафных 60 минут переместился на пятое место.

Сам пилот, информирует БЕЛТА, считает, что в целом гоночный день выдался для команды неплохим: на финиш белорусы приехали первыми. По данным официального сайта "Дакара", время экипажа Вязовича составило 4 часа 28 минут и 25 секунд. "Но на одном из боковых спусков мы не удержали грузовик на треке, и пришлось спуститься вниз. Наверху осталась одна из контрольных точек. 20 минут мы пытались вернуться, так как было очень высоко. По регламенту нам дадут час штрафа, так что рано радоваться победе на спецучастке", - признается гонщик.

Да и по информации сайта "Дакара", на первом месте по итогам шестого этапа уже назван экипаж голландца Жерара де Роя на "Ивеко", на втором - аргентинца Федерико Виллагры, а на третьем - представителя команды "КамАЗ-Мастер" россиянина Дмитрия Сотникова. А в общем зачете экипаж камазовца Эдуарда Николаева продолжает лидировать, опережая своего партнера по команде на десять минут.

Впереди у пилотов еще четыре дня борьбы по дороге к перуанской столице. Гонщикам предстоит до 17 января проехать около пяти тысяч километров. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и каменистыми преградами.

