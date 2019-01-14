Что сделают с автомобилем 20 сработавших подушек безопасности

Одна подушка безопасности - хорошо. Это вам любой автомобилист подтвердит. Две подушки - очень хорошо, а четыре просто отлично. А если восемь? А десять? Перебдеть ведь лучше, чем недобдеть, не так ли?

Проверить, как сработают в одном салоне одновременно 20 подушек безопасности, решили испытатели сообщества "Гараж 54". Памятуя о капле никотина, убивающей лошадь и разрывающей хомячка в клочья, напичканную подушками Volvo предусмотрительно вывезли на пустырь и оповестили гражданских.

Бабах! - у несчастной машины выгнуло дверные рамки, выдавило лобовое стекло, а люк в крыше откинуло на несколько метров. Хорошо, что в этот момент в салоне не было пассажиров - их неминуемо превратило бы в клубничный джем.

Безопасности, оказывается, может быть очень много.