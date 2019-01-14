Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году 15:01
Эксперт оценил возможность появления в России зеленых автономеров 14:25
Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13% 13:40
Cadillac представил трехрядный кроссовер XT6 12:16
14.01.2019 14:00
Рубрика: Видео

Что сделают с автомобилем 20 сработавших подушек безопасности

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Одна подушка безопасности - хорошо. Это вам любой автомобилист подтвердит. Две подушки - очень хорошо, а четыре просто отлично. А если восемь? А десять? Перебдеть ведь лучше, чем недобдеть, не так ли?

Фото: скриншот с www.youtube.ru
Поможет ли "Жигулю" третий двигатель

Проверить, как сработают в одном салоне одновременно 20 подушек безопасности, решили испытатели сообщества "Гараж 54". Памятуя о капле никотина, убивающей лошадь и разрывающей хомячка в клочья, напичканную подушками Volvo предусмотрительно вывезли на пустырь и оповестили гражданских.

Бабах! - у несчастной машины выгнуло дверные рамки, выдавило лобовое стекло, а люк в крыше откинуло на несколько метров. Хорошо, что в этот момент в салоне не было пассажиров - их неминуемо превратило бы в клубничный джем.

Безопасности, оказывается, может быть очень много.

Видео: Рекордный дрифт BMW M5 с дозаправкой на ходу
Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль
#видео #авто #Volvo