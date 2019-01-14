Что ждет покупателя заложенного автомобиля

С развитием рынка машины можно покупать хоть за наличные, хоть за безналичные и даже кредитные средства. Однако при продаже автомобиля в кредит возникает некая проблема: машина остается заложником у того, кто за нее доплатил.

Такое мошенничество, как перепродажа заложенного автомобиля, до сих пор остается прибыльным бизнесом для некоторых нечистых на руку автовладельцев. Вот классический случай.

Некий довольно крупный и известный банк предъявил претензии к двум гражданам: Лазареву и Харламенко. Лазарев взял кредит в этом банке для приобретения автомобиля. Автомобиль в целях обеспечения кредита находился в залоге у банка. Но гражданин Лазарев спустя месяц решил продать машину. И успешно это проделал. Машину у него купил гражданин Харламенко.

Однако Лазарев не поставил его в известность, что автомобиль был куплен в кредит и находится в залоге у банка. Он также не поставил банк в известность о том, что собирается продать машину. В итоге банк лишился залога и потребовал от своего клиента вернуть кредитные средства. Лазарев этого не сделал. Тогда банк обратился в суд, чтобы вернуть себе залоговое имущество.

Получив подобную претензию, Харламенко подал встречный иск к банку. По его мнению, он не мог знать о том, что автомобиль находится в залоге. Ведь все документы, в том числе паспорт транспортного средства, были у продавца на руках. Не возникло проблем и с постановкой машины на учет в ГИБДД. Никаких ограничений по регистрации у автомобиля не было. Впрочем, как выяснилось, их и не могло быть.

Усть-Лабинский суд удовлетворил требования банка и отказал во встречном иске Харламенко. Однако апелляционная инстанция поступила иначе. Она отменила решение нижестоящего суда и удовлетворила требования нового владельца машины.

Но Верховный суд с таким решением не согласился. Сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к другому лицу составляет конституирующий элемент этого института, без которого залог не может выполнять функции обеспечения обязательства, в том числе публично значимые, напомнил ВС. Правопреемник того, кто приобрел заложенное имущество приобретает права и несет теже обязанности.

Чтобы иметь на руках документы, которые подтвердят, что вы добросовестный приобретатель, надо зайти к нотариусу, который все проверки проведет за вас

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 346 Гражданского кодекса в случае продажи заложенного имущества без согласия того, кто дал кредит под залог, автовладелец обязан возместить убытки, причиненные банку в результате отчуждения заложенного имущества.

Так, в случае отчуждения заложенного имущества залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства или, если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога.

В то же время в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога.

Суд первой инстанции, дав оценку представленным в материалы дела доказательствам, пришел к выводу о том, что до заключения договора купли-продажи Харламенко, проявляя должную разумность, осмотрительность и осторожность, которая требуется от него в обычных условиях гражданского оборота, мог проверить информацию о нахождении приобретаемого им транспортного средства в залоге, размещенную в свободном доступе на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. Однако этой возможностью не воспользовался. Суд апелляционной инстанции эти выводы не опроверг, однако в нарушение требований статьи 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суждений по данному вопросу не высказал и не указал, по каким основаниям он отверг установленные судом первой инстанции обстоятельства.

Поэтому ВС вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Вывод из всего дела можно сделать следующий: при покупке автомобиля, бывшего в эксплуатации, покупатель сам обязан позаботиться о чистоте сделки. То есть проверить, не находится ли машина в залоге, нет ли на нее ограничений, наложенных судом или судебными приставами. Все это можно сделать в интернете, воспользовавшись ресурсами ГИБДД и нотариусов. А чтобы иметь на руках документы, которые позволят подтвердить, что вы - добросовестный приобретатель, неплохо зайти к нотариусу, который все эти проверки проведет за вас, а также выдаст вам на руки соответствующие документы, подтверждающие это.