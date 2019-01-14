Евгений Водолазкин, писатель

Люди, так уж сложилось, обижают своих ближних, но у них есть всегда какая-то красная линия, которую они не переступают. А за этой красной линией находятся старики и дети. И когда задевают самых беззащитных - это ужасно. Вообще я оптимист в отношении человеческой природы и развития человека, но что касается персонажей, которые позволяют себе грабить стариков, у меня нет никакой надежды на их исправление и просветление. Ведь эта надежда всегда должна на чем-то основываться. Скажем, в любом из нас есть хорошее - та пресловутая луковка, за которую можно зацепиться и вытащить себя из греха. Но у тех, кто обижает стариков, этой луковки совсем нет.

Поэтому защита пожилых со стороны министра внутренних дел и правоохранительных органов - прекрасная инициатива. ("Российская газета" пишет об этом). Но не поставишь же полицейского возле каждого старика.

Мне кажется, надо вести разъяснительную работу, необходимо, чтобы были какие-то опознавательные сигналы, знаки, которые можно нажать в минуту опасности, и к человеку придут на помощь вместе с участковым. Бедные старики даже по документам не распознают мошенника, видят-то плохо, покажи им бумажку - они за чистую монету любую фальшивку принимают. Думаю, органы социальной защиты сами знают, как можно поступить при таких обстоятельствах и какое решение придет на помощь.

Недавняя ситуация, когда в Санкт-Петербурге мошенник обворовал на миллион рублей ветерана Великой Отечественной войны, просто сердце разрывает. В душах людей, совершивших такое преступление, нет ни страха Божьего, ни человеческого.

И это не единичные случаи. Время от времени в новостях сообщают о том, как ограбили стариков, о том, как забрали награды. Очень часто у ветеранов забирают награды, чтобы продать их. Это значит, что у человека, который придумал для себя такой вариант заработка, нет ни только в голове, но и в сердце ничего. У него нет ни жалости к старикам, ни любви к Родине. Душа его пуста, как пивной котел. Ужасно, когда существуют такие манкурты. Думаешь, но вот, человек же тоже будет стариком... Интересно, он что-то в этом направлении мыслит? Видимо, нет.

Вот, к слову, Толстой любил использовать слово "безмысленно". Получается, мы говорим о таких вот "безмысленных" существах, которых и людьми-то назвать язык не поворачивается. Очень страшно, когда в человеке абсолютная пустота, когда с ним трудно найти общий язык. Чтобы обезвредить таких преступников, государством должны быть приняты какие-то меры, которые, кстати сказать, не так уж затратны и сложны.

Мне вспомнилось, как в моем детстве такие же нелюди попытались ограбить мою прабабку. Мы на тот момент жили в коммуналке, где одну из комнат занимал сосед-алкоголик. В тот злополучный день, в виду плохого самочувствия, он как раз не ушел на работу. Среди всего этого шабаша, разъяренный, сосед внезапно появился и оказался в состоянии повернуть ситуацию в нормальное русло: разбойники убежали.