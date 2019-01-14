ФНС оценила старт эксперимента по налогу для самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) назвала успешным старт эксперимента по введению налогового режима для самозанятых.

С 1 января он в пилотном режиме был запущен в четырех регионах России: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. К настоящему моменту в специальном мобильном приложении для упрощенной уплаты налога зарегистрировались тысячи граждан, сообщила пресс-служба ФНС со ссылкой на официального представителя ведомства Бориса Белякова.

"Первый самозанятый скачал приложение "Мой налог" и зарегистрировался в новогоднюю ночь, в 00:07 1 января. Мы видим высокую активность среди пользователей, значит, этот налоговый режим востребован", - отметил Беляков.

Эксперимент по новому налоговому режиму для самозанятых рассчитан на 10 лет, в течение которых ни налоговые ставки (4% для тех, кто оказывает услуги гражданам и 6% для трехкоординатной работает с индивидуальными предпринимателями и компаниями), ни процедура регистрации налогоплательщиков меняться не будут.

Спецрежимом могут пользоваться граждане, которые работают на себя, не имеют работодателя и наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Мобильное приложение позволяет не только быстро зарегистрироваться в системе и упрощенно платить налог без всякой отчетности, но также дает возможность в любой момент "отписаться" от регистрации.

"Мы анализируем комментарии налогоплательщиков и планируем ежемесячно обновлять приложение на основе запросов пользователей", - уточнил Борис Беляков.