Главный по роскоши: тест-драйв Range Rover LWB Autobiography

Нет смысла начинать рассказ об этом автомобиле с восхищения роскошностью его интерьера. Она подразумевается, если машина стоит 10-12 миллионов рублей, в зависимости от длины списка дополнительных опций. Фишка самого большого и дорогого "рейнджа" в другом: фактически, если вам нужен автомобиль, в котором главный - пассажир, и при этом на машине можно безбоязненно съезжать с асфальта, других вариантов, помимо посещения автосалона британцев и покупки Range Rover LWB Autobiography, у вас не остается.

Не верите? Давайте рассуждать. Первым претендентом на оспаривание данного тезиса автоматически становится соотечественник Range Rover Bentley Bentayga. Он дороже, более эксклюзивен и эпатажен. Однозначно, сможет вызвать большее "вау".

На втором ряду Bentayga предложит вам раздельные кресла с множеством электрорегулировок, массивную фиксированную центральную консоль между ними, отделанную древесиной благородных пород, позволит даже одним движением пальца отодвинуть сиденье переднего пассажира до упора вперед. Собственно, так же, как и Range Rover. Однако аристократ проиграет "проходимцу" в самом главном - объеме пространства, доступного пассажирам второго ряда.

Колесная база Range Rover LWB на 13 см больше, чем у Bentayga, и полностью вытянуть ноги, развалившись в кресле-шезлонге, здесь не составляет никакого труда. Кроме того, в Land Rover решили доработать модный тренд последних лет - подогрев подлокотников при включении подогрева кресел - и добавили даже подогрев выезжающей подножки, чтобы вашим икрам не было холодно!

Отметя Bentayga, можно попытаться сравнить Range Rover LWB с целой когортой больших внедорожников и кроссоверов: Mercedes-Benz GLS, Infiniti QX80, Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Lexus LX. И прийти к простейшему выводу - ни один из них не сможет обеспечить того уровня комфорта и роскоши сзади, коими может похвастаться большой "рейндж". Конечно, в уравнение можно добавить услуги тюнинг-ателье, которое установит кастомные кресла и вообще сделает внутри все, что угодно, однако сравнивать машину с завода с серьезно доработанным экземпляром нечестно. К тому же, вряд ли многим состоятельным господам, если только они не автолюбители, захочется тратить дополнительные средства и немалое время на переделку салона. Ведь проще купить уже готовый автомобиль, который будет соответствовать заявленным требованиям.

И потом, ни один из перечисленных авто не может составить Range Rover сколь-либо серьезной конкуренции на бездорожье. Кроме, разве что, люксового клона Land Cruiser 200 - Lexus LX.

Но довольно сравнений. Пора погружаться в мир максимальной роскоши.

Задние кресла имеют королевские диапазоны регулировок и, как и передние, умеют делать массаж.

К услугам большого босса - экран, закрепленный на спинке переднего сиденья. После рестайлинга дисплеи для пассажиров второго ряда стали сенсорными, однако от этого нет большого толка, когда переднее кресло отодвинуто вперед, поскольку в таком положении до дисплея невозможно дотянуться. Было бы неплохо, если бы он был съемным, как, например, на Audi A8 или той же Bentayga.

Когда до дисплея не достать, управлять им можно с помощью пульта, похожего на таковой от какой-нибудь Toshiba начала 2000-х. Хотелось бы, чтобы этот аксессуар, который частенько приходится брать в руки, был приведен в соответствие с общим технически очень высоким уровнем оснащения интерьера.

Range Rover Autobiography поднимает степень электрификации интерьера на совершенно новую ступень. Насколько я смог понять, напрягаться и двигать что-либо вручную в салоне этого автомобиля считается признаком дурного тона, поэтому даже центральный подлокотник для пассажиров второго ряда имеет электропривод. И, нет, вы не можете самостоятельно решить, опустить его нажатием кнопки или руками. Массивный подлокотник движется исключительно автоматически. Как вниз, так и вверх. Более того! Крышка, под которой скрыты два подстаканника, также имеет электропривод!

Кстати, Autobiography - не максимальная, а вторая по "крутости" комплектация большого Range Rover. На вершине линейки модификаций расположилась версия SV Autibiography, от простой "автобиографии" отличающаяся, среди прочего, фиксированной центральной консолью с выезжающими из нее столиками. В Autobiography таковых нет.

Зато есть две 220-вольтовых розетки! Такую роскошь я в авто встречаю впервые. Пусть одна из них расположена не в салоне, а в багажнике, при необходимости все равно можно протянуть оттуда провод и подключить два устройства.

Плавность хода и тишина внутри поражают. По хорошему асфальту большой "рейндж" не едет - парит. Сквозь двойные стекла с улицы не проникают никакие шумы. Акустический комфорт в салоне, конечно, не дотягивает до такового в Rolls-Royce Phantom, но однозначно находится на уровне представительских седанов большой немецкой тройки.

Единственное нарекание - машина слишком нервно, по-легковому реагирует на серьезные дефекты асфальтового покрытия. От большого внедорожника такого, честно говоря, не ожидаешь.

После рестайлинга центральная консоль большого "рейнджа", равно как и модели Sport, стала полностью цифровой и двухэкранной - как на кроссовере Velar, в свое время задавшем тенденцию на отход от использования физических клавиш. Выглядит интерфейс мультимедийки Touch Pro Duo ярко и нарядно, а вот бесперебойной работой похвастаться не может. Мелкие лаги преследуют на всем протяжении взаимодействия с системой.

Руль тонкий, огромного диаметра. И очень легкий, поворачивать его можно буквально одним пальцем. Национальный британский стиль.

Кресла обладают умопомрачительным количеством регулировок. Их более 20, и настроить сиденье под себя до миллиметра не составляет труда. В наличии несколько программ массажа с тремя степенями интенсивности, обогрев и вентиляция. Впрочем, это настолько очевидные вещи, что становится даже как-то неудобно их упоминать.

Полуанилиновая кожа прекрасной выделки. Мощнейшая аудиосистема Meridian выдает 1800 ватт мощности. Потолок (точнее, та его часть, что осталась на месте после установки гигантской панорамной крыши) и стойки отделаны замшей высочайшего качества. Яркий и не выцветающий на солнце проекционный дисплей. Виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма с широчайшими возможностями кастомизации наполнения.

И самое главное - 5-литровый компрессорный V8, выдающий 525 лошадиных сил.

Динамические характеристики фантастическими не назвать - большой "рейндж" разменивает первую сотню за 5,5 секунды. Однако внедорожник длиной 5,2 метра и не задумывался как спортивный автомобиль. Зато какая непрекращающаяся волна тяги подхватывает вас при нажатии на педаль газа! Этому V8 все дается играючи, и это, пожалуй, главное ощущение от управления Range Rover. Легкое касание акселератора - и скорость незаметно перешагнула все рамки приличия. Без рекордов в быстроте ускорения, но и без напряжения всех сил. Легко, непринужденно. 8-ступенчатый "автомат" ZF отлично подходит к характеру двигателя - в меру расторопный и быстрый, однако не в ущерб плавности хода и бесшовности переключений.

Говорить же о том, что может Range Rover на бездорожье, наверное, и вовсе не имеет смысла. И без того внушительный дорожный просвет в 220 мм при поднятии пневмоподвески в максимальное положение вплотную приближается к 30 см, межосевой и опциональный задний дифференциалы позволяют внедорожнику карабкаться там, где большинство авто будут лишь беспомощно шевелить колесами, а понижающая передача и интеллектуальная система помощи движения по бездорожью с учетом типа покрытия Terrain Response 2 делают Range Rover до зубов вооруженным бойцом вне асфальта.

Казалось бы, если речь идет о машине для пассажира, при чем здесь мощный двигатель, удовольствие от вождения и недюжинные способности на бездорожье?

В этом и заключается фишка Range Rover LWB Autobiography. Обеспечивая недюжинный комфорт на втором ряду и являясь строгим официальным автомобилем для делового человека, он при этом потрясающе универсален. Дав шоферу выходной, можно смело самому сесть за руль этого авто и получить неподдельное удовольствие. Да еще и с бонусом: никто не посчитает вас водителем-персональщиком, в отличие от кейса, в котором вы окажетесь за рулем, например, Mercedes-Benz S-Class. Съехать с асфальта и помчать куда глаза глядят? Range Rover поможет вам в этой затее с нескрываемым удовольствием.

Дело за малым. Накопить 10 миллионов рублей на "голый" длиннобазный "рейндж".