В Китае найдены гробницы 16-ти варварских государств

Китайские археологи обнаружили в провинции Шэньси 12 гробниц, возраст которых превышает 1500 лет.

Как сообщает агентство Синьхуа, находка была сделана в деревне Лейцзя на северо-западе Китая. Археологи обнаружили комплекс, состоящий из 12 гробниц.

По мнению ученых, церемониальный комплекс был возведен в эпоху так называемого конгломерата 16-ти варварских государств, образовавшихся после распада Северного Китая (304-439 гг. н.э.)

Гробницы расположены в два ряда, и каждая из них построена по типовому проекту. К погребальной камере ведут узкий проход и лестница. Большинство найденных погребальных предметов являются гончарными изделиями: это статуэтки воинов, слуг и животных, сосуды и лампы.

Кроме того, найдено небольшое количество бронзовых аксессуаров, такие как зеркала, заколки, браслеты и колокольчики. Также обнаружено несколько видов бронзовых монет, в том числе редкая монета, отчеканенная в одном из варварских государств Поздняя Чжао.

"Впервые были обнаружены некоторые ранее неизвестные похоронные обычаи, - говорит археолог Лю Дайюнь. - Например, в углу оной из гробниц в яме были уложены камни. Далее мы проведем анализ ДНК и установим, какие отношения связывали погребенных. Мы предполагаем, что гробницы принадлежали одной семье".