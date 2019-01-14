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14.01.2019 12:56
Рубрика: Культура

В Китае найдены гробницы 16-ти варварских государств

Текст: Денис Передельский
Фото: www.news.cn Фото: www.news.cn
Фото: www.news.cn

Китайские археологи обнаружили в провинции Шэньси 12 гробниц, возраст которых превышает 1500 лет.

Как сообщает агентство Синьхуа, находка была сделана в деревне Лейцзя на северо-западе Китая. Археологи обнаружили комплекс, состоящий из 12 гробниц.

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По мнению ученых, церемониальный комплекс был возведен в эпоху так называемого конгломерата 16-ти варварских государств, образовавшихся после распада Северного Китая (304-439 гг. н.э.)

Гробницы расположены в два ряда, и каждая из них построена по типовому проекту. К погребальной камере ведут узкий проход и лестница. Большинство найденных погребальных предметов являются гончарными изделиями: это статуэтки воинов, слуг и животных, сосуды и лампы.

Кроме того, найдено небольшое количество бронзовых аксессуаров, такие как зеркала, заколки, браслеты и колокольчики. Также обнаружено несколько видов бронзовых монет, в том числе редкая монета, отчеканенная в одном из варварских государств Поздняя Чжао.

"Впервые были обнаружены некоторые ранее неизвестные похоронные обычаи, - говорит археолог Лю Дайюнь. - Например, в углу оной из гробниц в яме были уложены камни. Далее мы проведем анализ ДНК и установим, какие отношения связывали погребенных. Мы предполагаем, что гробницы принадлежали одной семье".

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