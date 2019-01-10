В одном из древнейших городов мира найдена странная могила

Совместная миссия археологов из Индии и Южной Кореи при раскопках в древнем городе Хараппа обнаружила таинственное парное захоронение мужчины и женщины, возраст которого составляет около 4500 лет.

Об открытии рассказывает BBC News. Сообщается, что захоронение было найдено еще в 2016 году. С тех пор шло изучение извлеченных из него останков. Необычная могила находится на территории древнеиндийского города Хараппа. К слову, сейчас это деревня Рахигархи.

Около 4500 лет назад мужчина и женщина были похоронены вместе в могиле на кладбище, расположенном на окраине одного из древнейших городов мира.

"Они смотрели друг на друга очень интимно, - говорит археолог Васант Шинде. - Мы считаем, что это была влюбленная пара. Вероятно, мужчина и женщина умерли одновременно, однако причина смерти пока остается загадкой".

Глубина могилы составляет всего полметра. Ученые установили, что на момент смерти мужчине было около 35 лет, а женщине - около 25-ти. Они были достаточно высокими для того времени. Рост мужчины составлял 177 см, а женщины - 170 см.

Анализ показал, что оба были вполне здоровы. Не обнаружили ученые и следов каких-либо повреждений и травм на костях. Анализ не выявил и характерных линий на костях черепов, которые могли бы указать на серьезное заболевание мозга.

Археологи говорят, что парная могила является уникальной. Она не вписывается в традиции ритуальных церемоний, которые проводили жители древнего города Хараппа.