Новости

Фото: Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера 13:29
Дочь обвиненного в педофилии певца Ар Келли назвала его "монстром" 12:56
Американские кинокритики вручили свои награды 12:15
Трейлер финала "Игры престолов" подтвердил самые зловещие прогнозы 11:19
Фильм "Т-34" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат 10:10

Харви Вайнштейн одержал очередную победу в суде

Новости
    14.01.2019, 12:33
Текст:   Олег Усков

Сторона Харви Вайнштейна, некогда - одного из самых влиятельных людей в киноиндустрии, далее обвиненного в десятках случаев сексуальных домогательств и изнасилований ведущих актрис, торжествует очередную "большую победу".

Согласно сообщению TMZ, суд вновь отклонил претензии к продюсеру со стороны актрисы Эшли Джадд, ранее утверждавшей, что "благодаря" козням злопамятного Харви она лишилась роли в фильмах Питера Джексона по саге "Властелин колец".

Фото: twitter.com/ divagossip
Актриса из "Отверженных" бросила "Робба Старка"

По мнению Джадд, таким образом - занеся ее в "черный список" - Вайнштейн отомстил ей за то, что она решительно отвергла его плотские притязания.  

Актриса подала на продюсера в суд, обвинив того в сексуальном преследовании и профессиональных злоупотреблениях.

Из пояснений федеральный судья следует, что необходимые поправки в закон, рассматривающий такого рода иски, были внесены только в 2018 году. Таким образом, иск актрисы к продюсеру не может быть рассмотрен "задним числом".

Эшли Джадд родилась в Калифорнии. Училась на факультете французского языка и литературы в университете Кентукки.

На экранах дебютировала в начале девяностых - небольшой ролью в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". В 1994-м снялась в "Прирожденных убийцах" Стоуна. И хотя из прокатной версии картины сцены с ее участием вырезали, их можно увидеть в режиссерской версии.

Среди других работ: "Целуя девушек", "Флирт со зверем", "Дивергент", "третий сезон" "Твин Пикс".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Видео: трейлер и дата премьеры финального сезона "Игры престолов" 09:55
Актриса из "Отверженных" бросила "Робба Старка" 13.01.2019
Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора 13.01.2019
Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера 13.01.2019
⧣ США
Фото: AP Photo/ Chris Pizzello, File
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане 13.01.2019
На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга" 13.01.2019
Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь" 13.01.2019
⧣ скандалы
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Максим Галкин "наехал" на внука Аллы Пугачевой 13.01.2019
Актера из "Шоу ужасов" обвинили в серийном сексуальном терроре 12.01.2019
"Мстителей" позвали провести "Оскар" вместо оскандалившегося комика 12.01.2019
⧣ происшествия
Фото: Сергей Ким/ РИА Новости
В центре Москвы найден мертвым сын режиссера Бек-Назарова 11.01.2019
СМИ: Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный избил жену 11.01.2019
Актер Станислав Садальский госпитализирован и прооперирован в Москве 11.01.2019