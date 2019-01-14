Харви Вайнштейн одержал очередную победу в суде

Сторона Харви Вайнштейна, некогда - одного из самых влиятельных людей в киноиндустрии, далее обвиненного в десятках случаев сексуальных домогательств и изнасилований ведущих актрис, торжествует очередную "большую победу".

Согласно сообщению TMZ, суд вновь отклонил претензии к продюсеру со стороны актрисы Эшли Джадд, ранее утверждавшей, что "благодаря" козням злопамятного Харви она лишилась роли в фильмах Питера Джексона по саге "Властелин колец".

По мнению Джадд, таким образом - занеся ее в "черный список" - Вайнштейн отомстил ей за то, что она решительно отвергла его плотские притязания.

Актриса подала на продюсера в суд, обвинив того в сексуальном преследовании и профессиональных злоупотреблениях.

Из пояснений федеральный судья следует, что необходимые поправки в закон, рассматривающий такого рода иски, были внесены только в 2018 году. Таким образом, иск актрисы к продюсеру не может быть рассмотрен "задним числом".

Эшли Джадд родилась в Калифорнии. Училась на факультете французского языка и литературы в университете Кентукки.

На экранах дебютировала в начале девяностых - небольшой ролью в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". В 1994-м снялась в "Прирожденных убийцах" Стоуна. И хотя из прокатной версии картины сцены с ее участием вырезали, их можно увидеть в режиссерской версии.

Среди других работ: "Целуя девушек", "Флирт со зверем", "Дивергент", "третий сезон" "Твин Пикс".