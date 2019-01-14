Южнокорейцам запретили пользоваться автомобилями

В столице Южной Кореи из-за высокой концентрации в воздухе опасной для здоровья тонкодисперсной пыли местным жителям запретили пользоваться личным автотранспортом. Выезжать на улицы нельзя тем, у кого номерной знак заканчивается на нечетную цифру. Запрет действует в Пусане, Тэчжоне, Седжоне, Кванчжу, провинциях Чхунчхондо и Чолла-Пукто.

Кроме того, в Сеуле вводятся ограничения на передвижение дизельных автомобилей массой более 2,5 тонн, поставленных на учет до 2006 года. Нарушителям грозит штраф в размере 100 долларов США. Напомним, ранее из-за грязного воздуха прекратил работу находящийся на центральной площади города каток.

Власти рекомендовали людям оставаться в помещениях и без надобности не выходить на улицу. Особенно это касается детей, пожилых людей и лиц с заболеваниями органов дыхания.