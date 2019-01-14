Как сделать из старой Lada Granta новую

Рестайлинг семейства Lada Granta получился настолько органичным, что у владельцев дореформенных машин возникло естественное желание - обновить свои модели до версии 2019 модельного года авторства шеф-дизайнера Стива Маттина. Таким энтузиастам портал Lada Online дает пошаговую инструкцию по рестайлингу своими руками.

В случае, скажем, с модификацией седан затраты на новые элементы, которые можно приобрести у официальных дилеров, составят на сегодняшний день 61 819 рублей. В эту сумму включены оба бампера, капот в сборе, правое и левое передние крылья, молдинги и накладки переднего бампера, накладка крышки багажника, накладки рамы ветрового стекла, блок-фары, зеркала нового образца (с обогревом, электроприводом и повторителями поворотов) и разная мелочевка типа кронштейнов.

Самое интересное, что эти детали встают точно в штатные места, иначе говоря - даже малейших доработок конструкции не требуется. Разве что потребуется приобрести и установить кнопку открывания багажника и элементы подсветки номера от снятой с производства Lada Kalina.

Как тут не сделать комплимент господину Маттину и инженерам АвтоВАЗа, осуществившим рестайлинг малой кровью, без серьезного вмешательства в шасси и кузовную архитектуру! Есть, правда, одно но. Одной лишь заменой деталей "конструктора" дело не обойдется. Новые детали придется покрасить, а это дополнительно от 35 000 до 40 000 рублей. В итоге получается, что цена превращения "старой" Granta в новую составит порядка 100 000 рублей.

На наш взгляд, логичнее сдать свой автомобиль в трейд-ин и получить новенькую Granta с конвейера, тем более что в этом случае вы получите в качестве бонуса гарантию на три года или 100 тысяч км пробега.