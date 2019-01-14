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14.01.2019 19:34
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

"Прет, как танк"

Красноярец продает броневик по цене легкового автомобиля
Текст: Дмитрий Лапин, Надежда Столярчук ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Красноярцы обсуждают необычное объявление, появившееся на местных интернет-аукционах. Житель Канска Олег Леший выставил на продажу находящуюся в его личном пользовании боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-1.
Купить бронетранспортер можно без проблем, были бы деньги. Сложнее понять, как его потом использовать. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда" Купить бронетранспортер можно без проблем, были бы деньги. Сложнее понять, как его потом использовать. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
Купить бронетранспортер можно без проблем, были бы деньги. Сложнее понять, как его потом использовать. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"

Эта бронетехника выпускалась в СССР с 1957 по 1966 годы и долгое время использовалась в Сухопутных войсках, ВДВ и морской пехоте.

- Машина в хорошем состоянии, документы имеются. Двигателю прошлым летом был сделан капитальный ремонт, снаружи покрашен. Прет, как танк, красив, как накачанный анаболиками седан. Это редкий экземпляр, таких единицы, - расхваливает машину ее владелец.

Он просит за нее 1,2 миллиона рублей. А если покупатель накинет сверху еще 100 тысяч, то хозяин готов отдать бронетехнику без аукциона.

Как попал броневик в частные руки, в объявлении не говорится. Между тем, на красноярских форумах бурно обсуждается - разрешено ли частному лицу владеть боевой техникой и разъезжать на ней, как на обычном авто?

Корреспондентам "РГ" в краевой ГИБДД сказали, что, поскольку формально "гражданская" бронетехника приравнена к тракторам, то и права на нее нужны, как на трактор, их получают в Гостехнадзоре.

- Никаких претензий к владельцам бронетехники нет. Более того, это явление довольно обыденное: у нас в регионе покупают и БРДМ, и БТР, и даже танки, - пояснили в Службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края. - Естественно, перед этим машины проходят процедуру демилитаризации, с них снимают все вооружение и спецсредства.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Далее схема покупки броневика схожа с автомобильной. Сначала продавец снимает ее с учета в Гостехнадзоре, потом заключается договор купли-продажи. При этом у машины обязательно нужно сверить номера кузова, рамы и шасси с теми, что прописаны в паспорте самоходной машины (ПСМ). Дальше дело за покупателем: ему предстоит отправиться в Гостехнадзор, поставить там машину на учет и оформить на нее страховку. Стоит ли овчинка выделки, покупатель специфической техники должен решить сам. "Зачем нужен БРДМ в личном пользовании, объяснить сложно, - говорит автодилер из Красноярска Кирилл Байков. - Машина для повседневной эксплуатации совершенно не годится: как всякая старая послевоенной разработки военная техника, она требует специфических навыков управления. И очень неудобная внутри - без танкошлема пассажиры быстро набьют шишек на голове.

Перед продажей военные бронемашины, будь это танк, БТР, БМП или БРДМ, проходят процедуру демилитаризации - с них снимают все вооружение и спецсредства

А еще бензин потребляет с очень нескромным аппетитом - литров 25 на 100 километров, хотя движок там всего 90 "лошадок". Только если вы живете в таежной глуши, вокруг абсолютное бездорожье, то можете к такой покупке присмотреться.

Фото: Depositphotos.com
Как купить списанную из армии боевую технику

Для БРДМ преград почти нет: он и плавать умеет, и через любую грязь переберется. Несколько лет назад мы хотели купить или взять в аренду БРДМ-2 в качестве "шоу-стоппера" - привлекать внимание клиентов к автосалону. Списанная из армии машина (кстати, не очень старая - 1980-х годов выпуска) с перегоном из Нижнего Новгорода до Красноярска стоила как бюджетная иномарка. Но после ремонта, замены двигателя, "прорезания" дверей (не через люк же в нее забираться!) и тюнинга салона уже обошлась бы нам в несколько миллионов рублей. Отказались, в общем".

Полтора года назад "РГ" рассказывала, как на авторынке в Пензе тоже продавали боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2. Ее можно было не только осмотреть, но и пройти на ней тест-драйв. В итоге машину купил местный фермер - он собирался ездить на броневике на охоту за утками. В ГИБДД транспортное средство он зарегистрировал как трактор.

Авто Власть Безопасность Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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