В России не видят препятствий для безвизового режима с Японией

Россия считает, что нет никаких препятствий для полного перехода на безвизовый режим с Японией.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Он напомнил, что наша страна озвучивала несколько предложений по либерализации поездок бизнесменов, туристов, участников спортивных и культурных обменов и даже по введению безвизового режима. "Это наша глобальная цель", - уточнил Лавров.

Министр указал, что в России не видят причин, почему безвизовый режим с Японией не может быть реализован, начиная с отмены виз для поездок жителей Сахалина и Хоккайдо.

В декабре прошлого года посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки заявил, что Япония готова и далее активно работать над упрощением визового режима для российских граждан.