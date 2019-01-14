Медики сообщили о смерти мэра Гданьска

Мэр польского Гданьска Павел Адамович скончался в понедельник от ножевых ранений, которые он получил накануне во время благотворительного концерта. Об этом сообщили в госпитале, где медики боролись за жизнь градоначальника.

Врач Томас Стефаняк, проводивший ему операцию, вышел к журналистам и сообщил о смерти Адамовича.

В воскресенье вечером в городе проходило мероприятие "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого вели сбор средств на помощь медицинским учреждениям. Во время праздничного концерта на сцену, где находился мэр города, выскочил 27-летний Стефан В. (фамилия не разглашается согласно польскому законодательству). Он подбежал к Адамовичу и ударил его ножом, после чего развернулся к толпе и стал кричать, что сделал это в отместку за тюремное заключение, к которому он ранее был несправедливо, на его взгляд, приговорен.

Мэра срочно госпитализировали и провели ему пятичасовую операцию, но спасти политика не удалось. 53-летний Адамович занимал должность градоначальника в Гданьске с 1998 года.