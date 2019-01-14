Медведев напомнил губернаторам об ответственности за тарифы на вывоз мусора

Вся ответственность за справедливость тарифов на вывоз мусора и качество соответствующей работы лежит на региональных властях, напомнил губернаторам премьер-министр Дмитрий Медведев.

С этого года страна перешла на новую систему обращения с бытовыми отходами. Регионы получили право назначать компании-операторы, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона. В полном объеме на такие принципы работы перешли 60 из 85 субъектов Федерации. Еще в одиннадцати операторы есть, но пока действуют не по всей территории. "С оставшимися нужно вести работу отдельно", - подчеркнул глава кабинета министров. Регионам, где в прошлом году не успели провести открытый конкурс для отбора компании-оператора, разрешили ее назначить, но с обязательным условием провести конкурс уже в 2019 году.

Также временным решением стало разрешение на вывоз мусора на полигоны, расположенные недалеко от мест сбора отходов, но не включенные в реестр Росприроднадзора. Однако до 1 января 2023 года, напомнил Медведев, все временные полигоны должны быть закрыты, а прочие свалки, особенно несанкционированные, - расчищены и рекультивированы.

До 2023 года, когда закончат действия такие переходные положения, все проблемные вопросы необходимо решить, распорядился премьер. "Тянуть с этими мерами, как известно, было нельзя. Сроки и так переносили с 2014 года дважды", - подчеркнул он. Вся отрасль оставалась неизменной со времен СССР, а запросы и экологические требования населения давно изменились.

Спрашивать за вывоз бытовых отходов гражданам теперь нужно с местных властей. "Полнота ответственности за качество и справедливость тарифов лежит на региональных властях, на губернаторах", - указал председатель правительства. В феврале Дмитрий Медведев намерен провести отдельное совещание на эту тему.