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14.01.2019 16:21
Рубрика: Власть

Медведев напомнил губернаторам об ответственности за тарифы на вывоз мусора

Текст: Владимир Кузьмин
Вся ответственность за справедливость тарифов на вывоз мусора и качество соответствующей работы лежит на региональных властях, напомнил губернаторам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Александр Астафьев/ТАСС Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

С этого года страна перешла на новую систему обращения с бытовыми отходами. Регионы получили право назначать компании-операторы, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона. В полном объеме на такие принципы работы перешли 60 из 85 субъектов Федерации. Еще в одиннадцати операторы есть, но пока действуют не по всей территории. "С оставшимися нужно вести работу отдельно", - подчеркнул глава кабинета министров. Регионам, где в прошлом году не успели провести открытый конкурс для отбора компании-оператора, разрешили ее назначить, но с обязательным условием провести конкурс уже в 2019 году.

Фото: depositphotos.com
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Также временным решением стало разрешение на вывоз мусора на полигоны, расположенные недалеко от мест сбора отходов, но не включенные в реестр Росприроднадзора. Однако до 1 января 2023 года, напомнил Медведев, все временные полигоны должны быть закрыты, а прочие свалки, особенно несанкционированные, - расчищены и рекультивированы.

До 2023 года, когда закончат действия такие переходные положения, все проблемные вопросы необходимо решить, распорядился премьер. "Тянуть с этими мерами, как известно, было нельзя. Сроки и так переносили с 2014 года дважды", - подчеркнул он. Вся отрасль оставалась неизменной со времен СССР, а запросы и экологические требования населения давно изменились.

Спрашивать за вывоз бытовых отходов гражданам теперь нужно с местных властей. "Полнота ответственности за качество и справедливость тарифов лежит на региональных властях, на губернаторах", - указал председатель правительства. В феврале Дмитрий Медведев намерен провести отдельное совещание на эту тему.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства
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