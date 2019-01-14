Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Пока что они соответствуют договоренностям с крупнейшими поставщиками, заверил зампред правительства Дмитрий Козак, но в случае отклонений глав этих компаний будут вызывать и напоминать положения соглашений.

"Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения, - потребовал премьер на совещании со своими заместителями. - А если ситуация где-то будет дестабилизирована - принимать различные меры реагирования, включая меры и антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим самым соглашением".

Дмитрий Козак сообщил, что по состоянию на 14 января рост цен на топливо составил 1,7 процента. Это соответствует договоренностям между правительством и нефтяниками, оформленным в специальное соглашение осенью, поскольку кабинет министров согласился на повышение стоимости бензина в январе в связи с увеличением НДС на 2 процента.