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14.01.2019 15:08
Рубрика: Работа власти

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Пока что они соответствуют договоренностям с крупнейшими поставщиками, заверил зампред правительства Дмитрий Козак, но в случае отклонений глав этих компаний будут вызывать и напоминать положения соглашений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения, - потребовал премьер на совещании со своими заместителями. - А если ситуация где-то будет дестабилизирована - принимать различные меры реагирования, включая меры и антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим самым соглашением".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Новые ставки акцизов повысят цену бензина более чем на три рубля

Дмитрий Козак сообщил, что по состоянию на 14 января рост цен на топливо составил 1,7 процента. Это соответствует договоренностям между правительством и нефтяниками, оформленным в специальное соглашение осенью, поскольку кабинет министров согласился на повышение стоимости бензина в январе в связи с увеличением НДС на 2 процента.

#бензин