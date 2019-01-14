Медики сообщили о кончине мэра Гданьска Павла Адамовича. Глава северной столицы Польши умер в больнице после полученных во время концерта ножевых ранений.

"С сожалением должны сказать, что мы проиграли борьбу за жизнь мэра Адамовича. Он умер", - сказал врач местного клинического центра.

Инцидент произошел во время концерта, который завершал благотворительное мероприятие. 27-летний мужчина ворвался на сцену и ранил Адамовича ножом. Злоумышленник трижды ударил политика в область сердца.

После продолжительной реанимации 53-летнего мэра доставили в больницу. Операция продлилась пять часов. Мэр потерял много крови, получил серьезную травму сердца.