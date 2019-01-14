МИД РФ: Решение по переименованию Македонии не отражает волю народа

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало конституционные изменения в Македонии, в соответствии с которыми данная балканская страна должна быть переименована в "Республику Северную Македонию". В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что это решение навязано извне и не отражает волю народа.

"Налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО, - говорится в комментарии МИД РФ. - Это осуществляется в нарушение македонского законодательства. Позиция главы Республики Македонии и мнение большинства ее населения, отвергающих преспанскую сделку, игнорируются".

Москва считает, что вопрос о переименовании Македонии должен быть рассмотрен в СБ ООН.

Ранее "РГ" приводила комментарий доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой. По ее оценкам, Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом коллективный Запад стремится окончательно решить проблему натоизации Юго-Восточной Европы, включив все бывшие республики Югославии в структуры альянса. Для этого здесь используются различные рычаги и технологии, начиная от переименования Македонии и заканчивая проектом по обмену территориями между Сербией и самопровозглашенной Республикой Косово, что даст возможность, по мнению инициаторов данного размена, официальному Белграду признать Приштину субъектом международного права и тем самым открыть обеим столицам дорогу в НАТО.