На месте крушения Boeing 707 ВС Ирана обнаружен "черный ящик"

Среди обломков военного грузового самолета Boeing 707, разбившегося в Иране, обнаружен "черный ящик". Об этом сообщает агентство ISNA.

Ранее стало известно, что на месте крушения найдены тела 15 погибших.

Грузовой самолет Boeing 707 летел из Бишкека в Иран, где должен был приземлиться в международном аэропорту Пайам города Кередж. Однако экипаж совершил ошибку и стал приземляться в аэропорту Фатх в том же городе.

По предварительным данным, пилот не справился с управлением при посадке, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в жилой дом после чего загорелся.