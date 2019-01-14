Названы самые продаваемые кроссоверы в мире

Авторитетный портал статистической информации focus2move проанализировал данные продаж кроссоверов в 146 странах мира и назвал лидеров и аутсайдеров рынка SUV в 2018 году.

Как оказалось, самым продаваемым кроссовером в мире уже второй год является Toyota RAV4, которая разошлась в 2018 году тиражом 830 928 экземпляров (+3,7%). В спину японскому бестселлеру дышит Volkswagen Tiguan (789 924 проданных автомобиля, +8,4%), на третьей позиции - Honda CR-V (741 032 штуки, 2,3%).

На четвертом месте с показателем 569 957 единиц расположился Hyundai Tucson (-9,3%). Далее следуют Nissan Qashqai (519 632 штуки,+3,7%), Kia Sportage (482 116 штук, +12,1%), Haval H6 (460 820 штук, -9,4%), Mazda CX-5 (457 283 штуки, +11,3%), Nissan Rogue - (454 061 штука, +1,1%) и Chevrolet Equinox (437 519 штук, +16,4%).

Обратите внимание, что наибольший рост продаж в модельном зачете демонстрирует не представленный на нашем рынке Chevrolet Equinox, а Haval H6 и Hyundai Tucson хоть и закрепились в первой десятке самых популярных SUV, заметно сбавляют темпы продаж.

А вот еще несколько интересных результатов исследования focus2move - сегмент SUV вырос за пять лет на внушительные 69%. Только в минувшем году мировые продажи новых кроссоверов и внедорожников составили 32,1 млн единиц. В процентном отношении это на 6% больше, чем в 2017 году. Таким образом, сегмент SUV растет сегодня быстрее, чем все остальные сегменты на всех без исключения рынках.

Есть и ответ на то, какие типы кроссоверов сегодня самые популярные. Самый крупный подсегмент в категории кроссоверов и внедорожников на сегодня - это так называемые С-кроссоверы (компактные SUV).

В 2018 году было продано 17,7 млн таких машин - на 3,2% больше, чем в прошлом году. Затем следуют среднеразмерные кроссоверы (SUV сегмента D) - реализовано 11,6 млн единиц, прирост в сравнении с 2017 годом составил 7,1% .

Самый же быстрорастущий подсегмент SUV - это полноразмерные кроссоверы (сегмент E). За последние пять лет ниша таких автомобилей увеличилась сразу на 117%. Почти столь же стремительный рост демонстрируют субкомпактные кроссоверы (сегмент B) - рост продаж за минувший год составил 25,6%, а за последние пять лет - 102,3%.

Следующая интересная статистическая выкладка - больше всего SUV в минувшем году реализовала компания Toyota. Продажи ее кроссоверов и внедорожников составили более 2,3 млн единиц, прибавка в сравнении с 2017 годом 5,8%. На второй позиции компания Nissan с 2,24 млн проданных SUV (+1,8%), "бронза" - у Honda с 1,84 млн проданных экземпляров (-1,9%). На четвертой позиции концерн Ford, которому удалось реализовать в 2018 году 1,6 млн SUV (-3,5%), пятый результат - у корейской Hyundai также с примерно 1,6 млн кроссоверов (+18,7%).

В зачете автопроизводителей кроссоверов и внедорожников на первом месте альянс Renault-Nissan-Mitsubishi (4 297 683 проданных автомобиля, +7,2%), на втором месте - Toyota Group (2 830 595 штук, +7,7%), на третьем - Volkswagen Group (2 535 224 штуки, +22,1%), на четвертом - General Motors (2 510 371 штука, +1,3%), на пятом - альянс Hyundai-Kia (2 484 664 штуки, +17,3%).