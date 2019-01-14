Не менее 7 человек погибли при крушении Boeing в Иране

Спасатели извлекли из-под обломков тела семи человек, погибших при крушении самолета в пригороде Тегерана.

Судьба еще восьми человек не известна. В посольстве России в Иране сообщили, что информации о россиянах на борту пока нет.

При экстренной посадке в аэропорту самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и, врезавшись в ограничительную стену, загорелся, цитирует РИА Новости заявление Армии Ирана. Военные заявили, что воздушное судно принадлежало им.

Грузовой Boeing-707, разбившийся утром 14 января в пригороде Тегерана, летел из Бишкека с грузом мяса.

По данным местных СМИ, пилоты по ошибке начали посадку в другой воздушной гавани и не справились с управлением. Из 16 человек, находившихся на борту, по предварительным данным, выжил только один бортинженер.