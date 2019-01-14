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14.01.2019 18:49
Рубрика: Легковые авто

Электрокарам дадут зеленый

Номерам электромобилей предложено поменять цвет
Текст: Екатерина Копыткова
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
В России владельцы электромобилей будут получать зеленые номерные знаки. С такой инициативой выступила рабочая группа "Автонет".
Электромобили предлагается выделить в потоке, чтобы предоставлять их владельцам льготы. Фото: Reuters Электромобили предлагается выделить в потоке, чтобы предоставлять их владельцам льготы. Фото: Reuters
Электромобили предлагается выделить в потоке, чтобы предоставлять их владельцам льготы. Фото: Reuters

Как пояснили инициаторы, это предложение будет направлено для согласования в минтранс и МВД РФ. По их мнению, выделение такого транспорта из общего потока с помощью специальных номеров позволит предоставить их владельцам некоторые послабления и льготы.

В рабочей группе сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности - развитие инфраструктуры города под нужды владельцев таких машин. Введение государственных "зеленых" номерных знаков - первый шаг в этой работе.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Эксперт оценил возможность появления в России зеленых автономеров

Ввести в оборот новые "зеленые" номера можно только после внесения изменений в ГОСТ о регистрационных знаках. С 1 января, кстати, такие изменения должны были вступить в силу. Должны были появиться новые знаки для японских и американских машин, для спорткаров и раритетной техники, а также уменьшенные номера для мотоциклов. Однако по просьбе МВД Ростехнадзор перенес вступление в силу этого документа на 4 августа. То есть на тот срок, когда вступит в силу закон о регистрации транспортных средств. Согласно ему в ГИБДД уже не будут выдавать регистрационные знаки, а будут только присваивать номера. А уж какие знаки и какого размера повесит на свой транспорт автовладелец - это будет его проблема. Он их будет заказывать в специальных организациях, получив на руки свидетельство о регистрации.

Кстати, "зеленые номера" затронут небольшое количество автовладельцев. По данным агентства "Автостат", сегодня в России насчитывается чуть больше 2,5 тысячи электрокаров. А в этом году их куплено всего 10.

#авто #электромобили