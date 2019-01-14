Опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране

Видео с места крушения в Иране грузового самолета Boeing 707 появилось в интернете. Оно размещено на странице Press TV в Twitter.

Воздушное судно, направлявшееся из Бишкека в Карадж, разбилось в окрестностях Тегерана. На месте трагедии найдены тела 15 погибших. Среди жертв есть одна женщина. Всего на борту самолета находились 16 человек.

Как сообщили "РГ" в посольстве РФ в Иране, данные о том, что граждане России могли пострадать в авиакатастрофе , не поступали.