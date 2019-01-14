Появилось видео с места крушения грузового Boeing-707 в Иране

Иранские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены место падения и обломки самолета Boeing-707 в одном из пригородов Тегерана.

Лайнер принадлежал иранским военным и перевозил груз мяса. По предварительный данным, пилоты по ошибке начали посадку в другом аэропорту и не справились с управлением. Воздушное судно выехало за пределы полосы, врезалось в стену и загорелось.

Спасатели извлекли из-под обломков тела семерых погибших. По предварительной информации, из 16 человек, находившихся на борту, выжил только бортинженер.