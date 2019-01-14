Путин и Абэ обсудят вопросы мирного договора

Через неделю, во вторник, 22 января, в Москве пройдут переговоры лидеров России и Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит нашу страну с рабочим визитом.

Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами", - уточнили в пресс-службе Кремля.

Также Путин и Абэ обменяются мнениями по ряду актуальных проблем международной и региональной повестки.