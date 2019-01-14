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14.01.2019 14:11
Рубрика: В мире

Радикалы захватили храм УПЦ в Житомирской области

Текст: Юрий Когалов

Неизвестные захватили в воскресенье Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви в Житомирской области. Об этом написал на своей странице в Facebook протоиерей УПЦ Павел Линник.

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По его словам, группа людей ворвалась в храм и начала угрожать находившимся внутри священнослужителям и прихожанам. Это произошло при участии председателя Малинской ячейки ВО "Свобода" Николая Полиновского и сельского головы Петра Подручного. "Вот как строится Стамбульский патриархат на Украине. Делайте выводы", - отметил протоиерей.

Напомним, так называемый "объединительный православный собор" на Украине, утвердивший устав новой церкви, прошел 15 декабря прошлого года. При этом каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая наибольшую паству в стране, не признала решение "собора нечестивых".

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6 января Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе раскольнической "православной церкви Украины" (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. После этого экстремисты из запрещенного в России "Правого сектора" объявили о начале проведения акций возле православных храмов, подчиняющихся канонической Украинской православной церкви. Подобные "мероприятия", по словам украинских неонацистов, должны способствовать переходу православных в ПЦУ.

В мире экс-СССР Украина
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