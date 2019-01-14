Мини-указатели появятся на 37 улицах Москвы

Напомним, впервые миниатюрные дорожные знаки в качестве эксперимента установили в феврале в 2017 года на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках. Вместо стандартных табличек размером 700 на 700 мм были повешены знаки размером 400 на 400 или 500 на 500 мм.
Эксперимент признали успешным и решили сократить общее число знаков на улицах, а также их размер. "Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц, - цитирует официальный портал столичной мэрии руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева. - Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям. Мини-указатели также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Например, мы ставим совмещенные знаки "Парковка" и "Инвалид". При этом указатели уменьшенного размера хорошо видны всем участникам дорожного движения. Они более удобны и экономичны в эксплуатации".
Стандартные знаки после демонтажа не выбрасывают - их продолжают использовать на крупных магистралях, где выше скорость и трудно ориентироваться по миниатюрным указателям. Ниже приведен список улиц, где обновят указатели:
- улица Арбат;
- Арбатский переулок;
- Большой Афанасьевский переулок;
- Малый Афанасьевский переулок;
- Большой Власьевский переулок;
- Малый Власьевский переулок;
- Гагаринский переулок;
- Глазовский переулок;
- Денежный переулок;
- Малый Каковинский переулок;
- Калошин переулок;
- переулок Каменная Слобода;
- Карманицкий переулок;
- Композиторская улица;
- Кривоарбатский переулок;
- Кропоткинский переулок (от Большого Левшинского переулка до улицы Пречистенки);
- Большой Левшинский переулок;
- Малый Левшинский переулок;
- Большой Могильцевский переулок;
- Малый Могильцевский переулок;
- Нащокинский переулок;
- Большой Николопесковский переулок;
- Малый Николопесковский переулок;
- Средний Николопесковский переулок;
- Плотников переулок;
- Пречистенский переулок;
- Серебряный переулок;
- переулок Сивцев Вражек;
- Спасопесковская площадь;
- Спасопесковский переулок;
- Староконюшенный переулок;
- Троилинский переулок;
- Трубниковский переулок;
- Филипповский переулок;
- Хрущевский переулок;
- Чертольский переулок;
- Чистый переулок.