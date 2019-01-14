Мини-указатели появятся на 37 улицах Москвы

Уменьшенные дорожные знаки, которые с 2017 года установили на 120 улицах в центре Москвы, в этом году появятся еще на 37 улицах. Среди них Арбат и Композиторская улица, а также Гагаринский, Староконюшенный, Чистый переулки и другие.

Напомним, впервые миниатюрные дорожные знаки в качестве эксперимента установили в феврале в 2017 года на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках. Вместо стандартных табличек размером 700 на 700 мм были повешены знаки размером 400 на 400 или 500 на 500 мм.

Эксперимент признали успешным и решили сократить общее число знаков на улицах, а также их размер. "Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц, - цитирует официальный портал столичной мэрии руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева. - Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям. Мини-указатели также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Например, мы ставим совмещенные знаки "Парковка" и "Инвалид". При этом указатели уменьшенного размера хорошо видны всем участникам дорожного движения. Они более удобны и экономичны в эксплуатации".

Стандартные знаки после демонтажа не выбрасывают - их продолжают использовать на крупных магистралях, где выше скорость и трудно ориентироваться по миниатюрным указателям. Ниже приведен список улиц, где обновят указатели:

- улица Арбат;

- Арбатский переулок;

- Большой Афанасьевский переулок;

- Малый Афанасьевский переулок;

- Большой Власьевский переулок;

- Малый Власьевский переулок;

- Гагаринский переулок;

- Глазовский переулок;

- Денежный переулок;

- Малый Каковинский переулок;

- Калошин переулок;

- переулок Каменная Слобода;

- Карманицкий переулок;

- Композиторская улица;

- Кривоарбатский переулок;

- Кропоткинский переулок (от Большого Левшинского переулка до улицы Пречистенки);

- Большой Левшинский переулок;

- Малый Левшинский переулок;

- Большой Могильцевский переулок;

- Малый Могильцевский переулок;

- Нащокинский переулок;

- Большой Николопесковский переулок;

- Малый Николопесковский переулок;

- Средний Николопесковский переулок;

- Плотников переулок;

- Пречистенский переулок;

- Серебряный переулок;

- переулок Сивцев Вражек;

- Спасопесковская площадь;

- Спасопесковский переулок;

- Староконюшенный переулок;

- Троилинский переулок;

- Трубниковский переулок;

- Филипповский переулок;

- Хрущевский переулок;

- Чертольский переулок;

- Чистый переулок.