В Ивановской области выяснили причину выпадения черного снега

Эксперты выяснили, почему в Заволжском районе Ивановской области выпал черный снег.

Жалобы в селе Заречный Ивановской области начали поступать с 10 декабря 2018 года. Выйдя на улицу, жители населенного пункта обнаружили, что окрестные сугробы и дороги окрасились в неестественный цвет.

В ответ на жалобы эксперты Росприроднадзора провели проверку. По предварительной версии, причиной ЧП стал технологический хлопок при запуске котла местной котельной.

- Причиной стал технологический хлопок при запуске котла котельной на территории завода. Это предварительная информация, расследование продолжается, - сообщает заместитель главы управления Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям Леонида Иванова.

По предварительным данным, снег в черный цвет окрасила вылетевшая при хлопке сажа, угрозы для здоровья людей и для окружающей среды нет.

Проверка, связанная с инцидентом в Заречном, продолжается. Одновременно с экспертами Росприроднадзора свое расследование ведут специалисты природоохранной прокуратуры.